Taitara Hou: Te Maranga o te Tikanga Mariko i roto i te Tiaki Hauora

Whakarāpopototanga: Ka tirotirohia e tenei tuhinga te piki haere o te hangarau mariko (VR) i roto i te umanga hauora. Na roto i nga tono auaha, kei te whakarei ake a VR i nga wheako turoro, te tautoko i nga whakangungu rongoa, me te whai waahi ki te whakapai ake i nga hua hauora.

Ko te mooni mariko kua tipu ake i tua atu o ana mahi petipeti me nga mahi whakangahau, ka kitea he waahi whaimana i roto i nga mahi hauora. Kei te kaha haere nga kaiwhakarato hauora ki te whakauru i te hangarau VR ki te hanga i nga wheako ruku me te ahua ora e whai hua ana ki nga turoro me nga tohunga ngaio hauora.

Ko tetahi waahi kei te whai hua nui te VR i roto i te whakahaere mamae. I roto i te rangahau whenua, i kitea e nga kairangahau ko nga turoro i rumakina ki roto i te taiao VR i whakaatu i nga taumata mamae iti i te wa o nga mahi hauora, penei i nga huringa kakahu maru. Na te whakararuraru i nga turoro me te whakauru i o ratau hinengaro i roto i te ao mariko, kua whakaatuhia e te VR te kaha ki te whakaiti i te hiahia mo nga rongoa mamae tuku iho, e arai atu ana ki te atawhai me te pai o te tiaki.

I tua atu, kei te huri a VR i nga whakangungu rongoa ma te whakarato i tetahi taiao haumaru me te whakahaere mo nga akonga me nga tohunga ngaio ki te mahi i nga tikanga uaua. Ka taea e nga kaiakiko te whakataurite i nga pokanga ngawari me te whai wheako nui i mua i te kuhu ki te ruma whakahaere. Ko tenei whakangungu rumaki ka awhina i te whakaiti i nga hapa o te rongoa, te whakarei ake i nga pukenga pokanga, ka mutu, ka pai ake te haumaru o nga turoro.

I tua atu i te tiaki manawanui me te whakangungu, kei te whakamahia ano te VR mo te maimoatanga hauora hinengaro. Kei te whakamahi nga kaiwhakaora i te hangarau VR ki te hanga i nga taiao mariko e whakaatu ana i nga turoro ki te whakaohooho i roto i te tikanga whakahaere, te whakahaere i te whakamaarama whakamaaramatanga mo te hunga e pa ana ki te phobias, te awangawanga o te awangawanga, me te mate ahotea post-traumatic (PTSD). Ma te whakamohio haere i nga turoro ki o ratou mataku na roto i te VR, ka taea e nga kaihautu te awhina i nga tangata takitahi ki te wikitoria i o raatau awangawanga me o raatau mamae i roto i te taiao haumaru me te tautoko.

Ko te whaanuitanga o te VR i roto i nga mahi hauora kei te kawe mai i te waa hou mo nga tohunga rongoa me nga turoro. I te mea kei te pai haere tonu te hangarau me te heke haere o nga utu, ka taea e VR te whakarei ake i te wheako hauora, te whakapai ake i nga hua, me te mutunga, ka huri i te huarahi e whakatata atu ai tatou ki te tiaki turoro.