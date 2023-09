He Paerewa Ao: Te Hiranga o te Mahinga mo nga taputapu Kainga Ataata

Ko te whai kaainga atamai he watea me te makona, engari he maha nga wa ka puta mai me te raru o te whakahaere i nga paerewa rereke mo nga momo taputapu. Ko te tikanga tenei he maha nga tari, taupānga, me nga tukanga tatūnga uaua. Ko Matter, he paerewa hangarau hou mo nga taputapu kaainga atamai, e whai ana ki te whakaoti i tenei raru ma te whakarato i tetahi paerewa ao ka taea e nga taputapu katoa te piri.

I roto i te tatūnga whare atamai, tera pea kei a koe nga rama rama mai i tetahi kamupene, mono mai i tetahi atu, he punaha whakamakuku mai i tetahi waitohu rereke, me nga whakamaarama hau mai i tetahi atu. Ka hiahia pea ia o enei hua ki tana ake tari me tana ake taupānga, ka whakamahi pea i nga paerewa honohono rereke penei i te Zigbee, Z-wave, me te Ha-low. Ka taea e tenei tatūnga wehewehenga te whakararu me te rangirua mo nga kaiwhakamahi.

E whai ana a Matter ki te whakakotahi i te rauwiringa kaiao kaainga atamai ma te tuku paerewa kotahi ka taea e nga taputapu katoa te tango. Ma te Matter, ka taea e koe te whakamahi i tetahi whare whakahaere kaainga e pai ana koe, ahakoa SmartThings, Google Home, Apple HomeKit, Alexa ranei. Ko nga taputapu e tika ana ki te Matter ka mahi marie me to tari i kowhiria e koe, ka whakakore i te hiahia mo nga taupānga maha me nga tari puta noa i to kaainga.

I tua atu i te whakamaarama i te tatūnga me te mana whakahaere, ka kawea mai ano e Matter etahi atu painga. Ka taea tonu e nga taputapu Matter te mahi ahakoa kua kore te ipurangi na te mea ka taea te hono atu ki to whatunga rohe. Ko nga tirohanga me nga mahi aunoa kua whakaritea e koe ka rere pai tonu, me te whakarite kia mahi tonu to kaainga atamai ahakoa i nga waahi tuimotu. Ko tenei ahuatanga ka wehe a Matter i etahi atu punaha kaainga atamai.

I tukuna a Matter 1.0 i tera tau, a ko nga whakahoutanga a meake nei ka whakawhānui ake i ona ahuatanga me te hototahi taputapu. Kei roto i te mahere ara he tautoko mo te maha o nga taputapu, tae atu ki nga taputapu kaainga penei i nga miihini korehau, nga horoi horoi, nga whakamaroke me nga pouaka pouaka. Ko te nuinga o nga kaitoro nui i roto i te umanga kaainga atamai kua whakapau kaha ki te tango i te Matter, ka waiho hei paerewa e manakohia ana.

Mo nga taputapu o naianei, he rereke nga ahuatanga. Ka taea e etahi taputapu te whiwhi whakahōu rorohiko mā te wifi kia hototahi ki a Matter. Ko nga tari, kaua ki nga taputapu takitahi, ka whakahouhia kia mahi tahi me Matter, no reira ka hiahia tonu koe ki te pupuri i o tari o mua. Ka whiwhi pea etahi taputapu Zigbee i nga whakahou mo te hototahi. Ko etahi atu taputapu ka mahi tonu me o raatau punaha.

Hei awhi katoa i nga painga o Matter, e taunaki ana kia hokona nga taputapu atamai hou ka tae mai me te tautoko a Matter. I a koe e whiwhi hua hou, ka taea e koe te whakakapi i nga mea tawhito ki nga taputapu e tika ana ki te Matter, i te mutunga ka hangaia he punaha kaainga maamaa me te pai.

