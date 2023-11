He aha te take e kore ai e whiwhi te tangata i te whakatairanga bivalent?

I roto i nga tau tata nei, kua noho nga kaiwhakatairanga bivalent hei taputapu nui hei aukati i etahi mate. Heoi ano, he waahi kaore pea nga tangata takitahi e whiwhi i tenei pupuhi whakanui. Ka rukuhia nga take ka puta kee etahi tangata ki te tango i te whakahiato bivalent.

Tuatahi, he mea nui kia mohio koe he aha te whakatairanga bivalent. Ko te bivalent booster he kano kano hei whakamarumaru ki nga mate e rua. Hei tauira, ko te whakahiato bivalent tino noa ko te mea e tiaki ana i te tetanus me te diphtheria. Ka taea e enei mate te whakararu i te ora, a ko te nuinga o te wa ka tohutohuhia te kaiwhakatairanga ia tekau tau hei pupuri i te mate mate.

Ko tetahi take kare pea te tangata e whiwhi i te whakahiato bivalent na te mate hauora, mate mate mate ranei. Ko etahi o nga taangata he hitori rongoa kei te aukati i te whakahaerenga o etahi kano kano. Hei tauira, ko te hunga e mate mate mate kino ana ki nga waahanga kano kano, penei i te gelatin, te neomycin ranei, ka tohutohuhia kia kaua e tango i te whakatairanga.

Ko tetahi atu take mo te kore e whiwhi i te whakatairanga bivalent he whakapono whaiaro, he take whakapono ranei. Ko etahi o nga tangata he whakahē whakaaro ki nga kano kano, ka mau ranei ki nga whakapono whakapono e aukati ana i te whakamahi i etahi mahi rongoa. Ahakoa ko enei take he whiringa mo te tangata ake, he mea nui kia mohio ka pa mai nga hua kaore mo te tangata anake engari mo te hauora o te iwi.

FAQ:

P: Kei kona ano etahi paanga taha e pa ana ki nga kaiwhakatairanga bivalent?

A: Pērā i ngā kano kano, ka pā ngā pānga taha o te kaiwhakatairanga bivalent. Ko te nuinga o nga paanga kino ko te mamae i te waahi werohanga, te kirika ngawari, me te ngenge. He onge nga paanga taha kino.

P: Ka taea e au te whiwhi i te whakahiato bivalent mena kei te hapu ahau?

A: I te nuinga o te wa he haumaru te whiwhi i te whakanui rua i te wa e hapu ana, ina koa ka tika koe mo tetahi. Heoi, he mea tohutohu tonu kia korero koe ki to kaihautu hauora i mua i te werohanga.

P: Kia pehea te roa o te whakamarumaru mai i te kaiwhakatairanga bivalent?

A: Ko te aukati e whakaratohia ana e te kaiwhakatairanga bivalent ka rereke i runga i te mate. Mo te tetanus me te diphtheria, ko te nuinga o nga wa e taunakihia ana he pupuhi whakanui ia tekau tau hei whakamarumaru.

Hei whakatau, ahakoa he taputapu nui te whakahiato bivalent ki te aukati i nga mate, he take tika ka kore te tangata e tango. Ahakoa na nga ahuatanga hauora, nga mate mate mate, nga whakapono whaiaro, nga take whakapono ranei, he mea nui ki te whakaute i nga whiringa takitahi me te whakaaro ano ki te paanga ki te hauora o te iwi. Ka rite ki nga wa katoa, ko te korero ki tetahi kaiwhakarato hauora te huarahi pai ki te whakatau whakatau mo te werohanga.