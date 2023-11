He aha i tangohia ai a Zostavax i te maakete?

I roto i tetahi nekehanga ohorere, i kii te kamupene rongoa Merck ka whakamutua e ia tana kano kano kano mate rongonui, Zostavax. Na tenei whakatau i miharo te tini o nga tangata he aha te kano kano kano e whakamahia whanuitia ana me te ahua whai hua ka tangohia atu i te maakete. Ka rukuhia nga take kei muri i tenei whanaketanga ohorere.

Ko te whai huatanga o Zostavax:

I whakauruhia a Zostavax i te tau 2006 hei kano kano tuatahi ki te aukati i te kowha, he mate mamae, he mate kino pea i puta mai i te whakaohoohotanga o te huaketo varicella-zoster, he mate heihei hoki. I kitea he 51% te kaha o te kano kano ki te aukati i te mate kopa, me te 67% te whai hua ki te whakaiti i te tupono o te neuralgia postherpetic, he poauautanga noa o te mahunga.

Te taenga mai o te kano kano hou me te pai ake:

Ko te take tuatahi mo te whakamutua a Zostavax ko te whakaurunga o te kano kano hou me te whai hua ko Shingrix. I whakawhanakehia e GlaxoSmithKline, e whakanui ana a Shingrix i te reeti whai hua nui neke atu i te 90% ki te aukati i te kowha me te neuralgia postherpetic. Ko tenei whakapainga nui i roto i te whai huatanga kua paheke te whakamahinga o Zostavax, i akiaki a Merck ki te tango mai i te maakete.

Nga awangawanga mo te ngoikore o te whai huatanga o Zostavax:

Ko tetahi atu take e whai waahi ana ki te tango i te Zostavax ko te heke o te whai huatanga i roto i te waa. Kua whakaatuhia e nga rangahau ka tino heke te whakamarumaru o te kano kano i muri i nga tau tuatahi, ka noho whakaraerae te tangata ki te mate kopa i muri mai o te ao. Ko tenei paheketanga o te whaihua, me te waatea o tetahi momo kaha ake, kua whakaheke ake te tono mo Zostavax.

FAQ:

P: Kei te haumaru tonu a Zostavax ki te whakamahi?

A: Ae, kei te whakaarohia tonutia a Zostavax he haumaru me te whai hua mo te aukati i te koriri. Heoi, karekau i te taunakitia na te mea he kano kano whai hua ake, ko Shingrix.

Q: Ka taea e au te huri mai i Zostavax ki Shingrix?

A: Ae, ki te mea kua whiwhi koe i te Zostavax i mua, e taunaki ana kia whakaotihia te raupapa werohanga shingles ki a Shingrix kia pai ai te whakamarumaru.

Q: Ka waatea a Zostavax a meake nei?

A: Kua whakamutua e Merck te hanga me te tohatoha o Zostavax, no reira kare pea e waatea a muri ake nei.

Hei whakamutunga, ko te whakakorenga o Zostavax ka taea te kii na te taenga mai o te kano kano whai hua ake, a Shingrix, me nga awangawanga mo te iti haere o te kaha o Zostavax i roto i te waa. Ahakoa e kiia ana he haumaru tonu a Zostavax, ka akiakihia nga tangata takitahi ki te kowhiri mo te whakamarumaru teitei e tukuna ana e Shingrix.