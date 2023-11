He aha te take i maumahara ai a Shingrix?

I roto i nga huringa ohorere o nga huihuinga, ko te kano kano kowhatu rongonui, Shingrix, kua maumaharahia na runga i nga awangawanga haumaru. Na te maumaharatanga i miharo te tini o nga tangata he aha te take i tangohia ai taua kano kano kano i whakamahia nuitia i te maakete. Ka rukuhia nga take kei muri i tenei maharatanga ohorere.

Ko te Shingrix, i hangaia e te kamupene rongoa GlaxoSmithKline (GSK), he kano kano hei aukati i te shingles, he mate huaketo mamae na te huaketo varicella-zoster. He tino whai hua a Shingrix ki te whakaiti i te tupono o te kowhao me ona raruraru, na te mea he pai ake te whiriwhiri mo nga tangata 50 me te pakeke ake.

Heoi, ko nga purongo o na tata nei mo nga tauhohenga kino i muri i te whakahaeretanga a Shingrix kua puta nga awangawanga. Ko enei tauhohenga ko nga tauhohenga mate mate kino, penei i te anaphylaxis, me etahi atu paanga kino penei i te kirika, te mamae uaua, me te ngenge. Ahakoa he iti noa te maha o nga keehi kua panuitia ki te tapeke o nga pota i tukuna, na te kaha o enei tauhohenga i akiaki nga mana hauora ki te mahi.

Ko te mutunga mai, kua timatahia e te Whakahaere Kai me te Taauau (FDA) he whakamaharatanga ki a Shingrix kia ata tirotirohia nga awangawanga haumaru e pa ana ki te kano kano. Ko te whakamaumaharatanga he tikanga whakatupato kia ora ai nga tangata takitahi e whiwhi ana i te kano kano kano me te aromatawai i nga tupono ka pa mai.

FAQ:

P: He aha te anaphylaxis?

A: Ko te Anaphylaxis he tauhohenga mate mate mate kino, ka mate pea i roto i nga meneti ka pa atu ki tetahi mate mate. Ka puta mai nga tohu penei i te uaua ki te manawa, te pupuhi o te kanohi me te korokoro, te tere o te ngakau, me te heke o te pehanga toto.

P: He pehea te whai hua a Shingrix ki te aukati i te kowha?

A: He tino whai hua a Shingrix, me nga rangahau e whakaatu ana ka whakaitihia te mate o te shingles neke atu i te 90%. Ka awhina ano hoki ki te aukati i te neuralgia postherpetic, he mate mamae ka puta i muri i te mate shingles.

Q: Me whai whakaaro nga tangata kua whiwhi i a Shingrix?

A: Ko te whakamaumaharatanga he tikanga whakatupato, a he onge nga korero kino kino. Mena kua whiwhi koe i te kano kano kano kare ano koe i pa ki nga paanga kino kino, karekau he take hei awangawanga. Heoi, he mea tika kia korero ki to kaihautu hauora mena he awangawanga koe, he patai ranei.

I te wa e haere tonu ana nga tirotirohanga mo te haumaru o Shingrix, he mea nui ki te aro nui ki te oranga o te tangata takitahi me te whakarite kia ata whakatikahia nga raru e pa ana ki te kano kano. Ko te whakamaharatanga he whakamaharatanga mo te hiranga o te whakamatautau me te aro turuki i nga kano kano hei pupuri i te whakawhirinaki me te maia o te iwi ki te haumaru me te whai hua.