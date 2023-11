He aha te take i tangohia ai a McDonald i Walmart?

I roto i tetahi nekehanga ohorere, kua tangohia a McDonald's, te toa kai tere e mohiotia ana mo ona kikorangi koura me te tahua rongonui, mai i nga toa Walmart puta noa i te United States. Na te whakatau i miharo te tini o nga kaihoko na te aha i mutu ai tenei hononga, he rite ki te whakataetae i mahia i te rangi.

Ko te wehenga i waenga i a McDonald's me Walmart i kiia he whakatau tahi i waenga i nga kamupene e rua. Ahakoa ko nga take tika mo te wehewehenga kaore ano kia korerohia, ka kii nga tohunga o te umanga na te huringa o nga rautaki me nga kaupapa matua a nga kamupene e rua.

Ko tetahi take pea mo te wehenga ko te rerekee o te whenua o te ahumahi kai nohopuku. Na te pikinga o nga ratonga tuku kai me te piki haere o te hiahia mo nga whiringa hauora ake, kei te titiro a McDonald's ki te aro ki ana wharekai motuhake me ana hononga tuku, kaua ki te noho tonu ki roto i nga toa Walmart.

I tua atu, kei te whakapau kaha a Walmart ki te whakahou i ana whiringa kai i roto i te toa me te whakawhānui i ana ake whakahere kai. Ma te tango i a McDonald's, kei te whai a Walmart ki te hanga mokowhiti ake mo ana ake ariā kai parani, ki te hono atu ranei ki etahi atu mekameka kai tere e pai ake ana ki tana rautaki e whanake ana.

FAQ:

P: Ka tangohia katoatia a McDonald's i nga toa katoa o Walmart?

A: Ae, ka kore a McDonald's e waatea i nga toa Walmart puta noa i te United States.

P: Ka kitea tonu e ahau a McDonald's e tata ana ki nga waahi o Walmart?

A: Ae, ka haere tonu nga wharekai motuhake a McDonald, ka kitea e tata ana ki nga waahi o Walmart.

U: He mahere mo nga whiringa kai hou i nga toa Walmart?

A: Ahakoa kaore ano kia panuitia nga korero motuhake, kua whakapuaki a Walmart i tana hiahia ki te whakawhānui ake i ana ake tuku kai me te mahi tahi me etahi atu mekameka kai nohopuku.

P: Ka pa tenei whakatau ki te umanga whanui a McDonald?

A: Ko te tangohanga o McDonald's mai i nga toa Walmart kare pea e whai paanga nui ki te pakihi whanui o te riima kai nohopuku, i te mea kei te pupuri tonu ia i te kupenga nui o nga wharekai motuhake puta noa i te ao.

I a McDonald's me Walmart e wehe ana, kei te noho tonu me pehea te whakatau i te ahua o nga kamupene e rua. Ahakoa ka ngaro pea nga kaihoko ki te hopu i te Big Mac i te wa e hokohoko ana, ka whakatuwherahia e tenei huringa nga huarahi hou mo McDonald's me Walmart ki te tuhura i nga rautaki rereke me nga hononga i roto i te ao hurihuri o te kai tere me te hokohoko.