He aha te take he kamupene kaha a Walmart?

He aha a Walmart he Kamupene Kaha?

I roto i te ao o nga roroa hokohoko, ka tu teitei a Walmart hei tetahi o nga kamupene tino kaha me te whai mana o te ao. Na te nui o tana noho ki te ao me tana angitu koretake, kua whakamatauhia e Walmart he maha nga wa e kaha ana te whakaaro. Engari he aha te mea i tino kaha ai a Walmart? Kia rukuhia nga take kei muri i tana angitu pumau.

Tae Ao me te Mana o te Maakete

Ko tetahi o nga mea nui e whai waahi ana ki te kaha o Walmart ko te whanuitanga o te ao. Neke atu i te 11,000 nga toa i roto i nga whenua 27, kua whakapumautia e Walmart he turanga kaha i roto i nga maakete whakawhanakehia me nga maakete hou. Ma tenei whatunga whanui ka taea e te kamupene te whakamahi i nga ohanga o te tauine, te whiriwhiri i nga kupu pai me nga kaiwhakarato, me te tuku utu whakataetae ki ona kaihoko.

He pai te whakahaere i nga mekameka tuku

Ko te whakahaere mekameka tuku a Walmart tetahi atu mea nui hei wehe ke atu i ona kaiwhakataetae. Kua oti i te kamupene te mahi toi mo te whakahaere i nga taonga, me te whakarite kia pai nga taonga o ana toa ki te maha o nga momo hua. Ma te whakatinana i nga hangarau matatau me te tātari raraunga, ka arotau a Walmart i tana mekameka tuku, ka whakaheke i nga utu me te whakapai ake i te pai.

Te awhi E-tauhokohoko

Ma te mohio ki te tipu haere o te hokohoko tuihono, he nui nga haumi a Walmart i roto i ona kaha e-tauhokohoko. Na roto i tana hokonga o Jet.com me te mahi tahi me etahi atu papaaho-e-tauhokohoko, kua whakawhänuihia e Walmart tona aroaro mamati me te whakarei ake i tana wheako hokohoko tuihono. Ko tenei mahinga rautaki i taea ai e te kamupene te uru atu ki te turanga kaihoko whanui me te noho whakataetae i roto i te whenua hokohoko e tipu haere tonu ana.

Te Pumau ki te Roopumautanga

Ko te whakapumautanga o Walmart ki te oranga tonutanga kua whai waahi nui ki tana angitu. Kua whakatinanahia e te kamupene nga momo kaupapa hei whakaiti i tana tapuwae taiao, penei i te whakangao ki te kaha whakahou, te whakatairanga i nga mahi toi, me te whakaiti i te ururua. Na roto i te whakahāngai i ana mahi pakihi ki te kawenga taiao me te hapori, ehara i te mea kua riro i a Walmart te whakawhirinakitanga o nga kaihoko engari kua noho ano ia hei kaihautu mo te oranga tonutanga umanga.

FAQ

P: He aha te ohanga o te tauine?

A: Ko nga ohanga o te tauine e tohu ana ki nga painga utu ka taea e te kamupene ma te whakanui ake i tana whakaputanga, te rahinga mahi ranei. Ka taea e nga kamupene te whakaheke i nga utu mo ia waeine i te mea ka nui ake o raatau hua, ratonga ranei.

Q: He aha te whakahaere mekameka tuku?

A: Ko te whakahaere o nga mekameka tuku ko te whakakotahi me te arotautanga o nga mahi katoa e uru ana ki te whakaputa me te tohatoha o nga taonga, ratonga ranei. Kei roto i nga tikanga penei i te rapu, te hoko, te whakaputa, me te arorau kia pai ai te rere o nga hua mai i nga kaiwhakarato ki nga kaihoko.

Q: He pehea te whakatairanga a Walmart i te oranga tonutanga?

A: Ka whakatairanga a Walmart i te oranga tonutanga na roto i nga kaupapa rereke, tae atu ki te whakangao i te kaha whakahou, te whakatairanga i nga tikanga rapu oranga, te whakaiti i te ururua, me te whakauru ki nga kaupapa whanaketanga hapori. Ko enei mahi ko te whakaiti i te paanga o te kamupene ki te taiao me te whai waahi pai ki te hapori.

Hei whakamutunga, ko te kaha o Walmart hei kamupene i ahu mai i tana toronga ki te ao, te whakahaere pai o te mekameka tuku, te awhi i te e-tauhokohoko, me te pono ki te pumau. Na roto i te urutau tonu ki te whakarereke i nga hihiko o te maakete me te whakarite i te pai o nga kaihoko, kua whakapumau a Walmart i tana tuunga hei whare hiko.