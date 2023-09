Te tirotiro i nga herenga o te hanga tikanga i Starfield

Ko Starfield, te RPG tuwhera-ao hou a Bethesda, kua mau i nga kaitakaro me tona ao whanui ki te tirotiro. Heoi, he maha nga kaitakaro kua kite i tetahi tauira rereke: ko nga manene mate kua marara puta noa i nga aorangi. Ko tenei kitenga e whakaatu ana i nga herenga o te whakawhirinakitanga o Bethesda ki te whakatipu tikanga.

Kei te whakanui a Starfield i te ao nui me nga rau o nga rapunga, nga waka mokowhiti, nga mea kee, me nga aorangi ka kitea. Ko te mea e mau ana ko te nuinga o nga korero ka mahia ma te tikanga, kaua ki nga mahi a-ringa e nga kaihanga. I te wa e hohonu ana nga kaitakaro ki roto i te keemu, ka tiimata ratou ki te kite i nga huānga tukurua, penei i nga poupou rite ki nga NPC rereke, tipu rite ranei he rereke nga ingoa.

Ko tetahi tauira kua kitea e nga kaitakaro ko te noho o nga kararehe mate. I a koe e rapu ana i nga waahi hei hanga poupou, ka tutuki nga kaitakaro ki runga i nga puranga o nga tangata kee kua mate, he maha nga wa e tata ana ki nga toka nunui me nga hanganga. Ka marama te take o tenei ahuatanga ina tirohia te puunaha hauropi o te keemu.

I Starfield, kei te nohoia nga aorangi e nga momo tangata ke, tae atu ki nga kaipatu otaota me nga konihi. Ko te raru kei te ahua pukuriri o nga kaipahua, e kopikopiko ana i roto i nga kete ka tere te whakakore i nga otaota ngoikore. I a ratou e matakitaki ana i enei tukinga, ka kite ratou i nga kahui o nga otaota noho humarie e whakamotitia ana e etahi kaitukino kaha. Ko tenei hihiko koretake ka puta he puranga o nga kararehe mate kua marara puta noa i nga aorangi o te keemu.

I tua atu, kua kite ano nga kaitakaro i nga korero tukurua i tua atu i te aroaro o nga kararehe mate. Ko nga mea hanga puta noa i nga aorangi rereke e whakaatu ana i nga whanonga me nga ahuatanga rite, ka puta te ahua o te tukurua me te kore o nga wheako ahurei. Ko te waiatanga o enei mea hanga me nga taiao ka whakaiti i te hikaka o te tuhura i te tupuni nui o Starfield.

Ahakoa ka taea e te reanga tikanga a Starfield te ao whanui me te kanorau, ka tae mai ano me te koretake o nga ihirangi tukurua. Kei te pirangi nga kaitakaro ki nga ao motuhake me nga ao hanga-a-ringa o nga taitara o mua a Bethesda, penei i te Fallout 3 me Skyrim. Heoi ano, kei te tuku tonu a Starfield i tetahi wheako RPG mokowhiti rumaki e mau ana i nga kaitoro me ona waahanga nui me nga huarahi torotoro.

Puna: Bethesda Games Studio