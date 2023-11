He aha i rongonui ai a Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, kua noho hei ingoa whare puta noa i te ao. Mai i tana timatanga iti i te tau 1962, kua tipu te kamupene ki te noho hei toa nui rawa atu o te ao, me te noho ki nga whenua 27. Engari he aha te mea i tino rongonui ai a Walmart? Kia rukuhia nga take kei muri i tona rongonuitanga whanui.

Nga utu iti me te utu: Ko tetahi o nga mea nui i whai waahi ki te rongonui o Walmart ko tana pono ki te tuku utu iti. Kua hangaia e te kamupene tona ingoa ki runga i te whakarato hua utu ki ana kaihoko. Ma te whakamahi i tona rahi nui me te mana hoko, ka taea e Walmart te whiriwhiri i nga utu iti ake me nga kaiwhakarato, me te tuku moni penapena ki nga kaihoko. Na tenei arotahi ki te utu utu, kua noho a Walmart hei haerenga mo nga kaihoko mohio putea.

Te whānuitanga o nga hua: E mohiotia ana a Walmart mo tana kowhiringa hua nui, e whakatutuki ana i nga hiahia katoa o ana kaihoko. Mai i nga toa me nga taonga o te whare ki te hikohiko me nga kakahu, ka tukuna e Walmart nga momo hua maha i raro i te tuanui kotahi. Ko tenei ahuatanga ngawari kua kukume mai i nga miriona o nga kaihoko e maioha ana ki te kaha ki te rapu i nga mea katoa e hiahiatia ana e ratou i roto i te toa kotahi.

Te waatea me te waatea: Neke atu i te 11,000 nga toa puta noa i te ao, kua ngawari te uru atu a Walmart ki tetahi waahanga nui o te taupori o te ao. Ko ona toa kei te noho rautaki ki nga taone me nga taiwhenua, na reira ka watea mo nga kaihoko ki te hokohoko ki to ratou Walmart tata. I tua atu, kua awhi te kamupene e-tauhokohoko, ka taea e nga kaihoko te hoko ipurangi me te tuku i a raatau hoko ki o raatau kuaha.

Te whai waahi a te hapori: Kua rongonui ano a Walmart na tana piripono ki te whai waahi ki te hapori. Kua kaha te mahi a te kamupene ki roto i nga momo kaupapa atawhai, tae atu ki nga mahi awhina i nga aitua, nga kaupapa oranga taiao, me te tautoko i nga hapori o te rohe. Ko tenei whakapau kaha ki te whakahoki mai kua pai ki te maha o nga kaihoko, ka whakanui ake i te ingoa o Walmart.

FAQ:

Q: He aha te kaporeihana hokohoko maha?

A: Ko te kaporeihana hokohoko maha he kamupene e whakahaere ana i nga whenua maha, e hoko hua ana, ratonga ranei ki nga kaihoko.

P: E hia nga whenua e mahi ana a Walmart?

A: Ka mahi a Walmart i nga whenua 27 puta noa i te ao.

Q: He aha i mohiotia ai a Walmart mo nga utu iti?

A: Ka taea e Walmart te tuku utu iti na te nui o te rahi me te mana hoko, ka taea e ia te whiriwhiringa pai ake me nga kaiwhakarato.

Q: Ka taea e au te hoko i runga ipurangi i Walmart?

A: Ae, he papaa ipurangi a Walmart ka taea e nga kaihoko te hokohoko me te tuku i a raatau hoko ki o raatau kuaha.

Hei whakamutunga, ko te rongonui o Walmart ka taea te kii ki tana piripono ki nga utu iti, te whānuitanga o nga hua, te waatea, me te whai waahi ki te hapori. Ma te whakatutuki i nga hiahia o ana kaihoko me te whakarato i nga whiringa utu nui, kua noho a Walmart hei toa hokohoko e kaha tonu ana ki te umanga.