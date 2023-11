He aha i tino pai ai a Walmart?

I roto i te ahumahi hokohoko tino whakataetae, kua kaha a Walmart ki te pupuri i tona turanga hei kaitakaro rangatira. Neke atu i te 11,000 nga toa puta noa i te ao me te $524 piriona i te tau 2020, kei te tipu haere tonu te toa hokohoko. Na, he aha te mea ngaro i muri i te angitu o Walmart?

Nga utu iti me te whanui o nga hua: Ko tetahi o nga mea nui e whai waahi ana ki te angitu o Walmart ko tona kaha ki te tuku utu iti mo nga momo hua maha. Ma te whakamahi i tana tauine nui me nga hononga kaha ki nga kaiwhakarato, ka taea e Walmart te whiriwhiri i nga mahi pai ake me te tuku moni penapena ki ana kaihoko. Na tenei rautaki i awhina a Walmart ki te kukume i nga kaihoko mohio utu e rapu ana i te uara mo a raatau moni.

Raina tuku pai: Ko te whakahaere mekameka tuku pai a Walmart tetahi atu mea nui mo tana angitu. Kua tino pai te kamupene ki te whakahaere i nga taonga, me te whakarite kei te waatea tonu nga hua ki runga i nga whata. Ma te whakamahi i te hangarau matatau me te tātari raraunga, ka taea e Walmart te matapae tika i te tono, te arotau i tana whatunga tohatoha, me te whakaiti i nga taonga. Ma tenei mekameka tuku ngawari ka taea e Walmart te whakatutuki tere me te whai hua.

Te haumi i roto i te hokohoko-e: I runga i te mohio ki te tipu haere o te hokohoko tuihono, kua whakapau kaha a Walmart i roto i ona kaha e-tauhokohoko. He nui nga hokonga a te kamupene, penei i a Jet.com me Flipkart, ki te whakawhānui ake i tana noho ipurangi. Ko te papaaho ipurangi a Walmart e tuku ana i te wheako hokohoko pai, me nga ahuatanga penei i te whakatere ngawari, nga taunakitanga whaiaro, me nga whiringa tuku watea. Kua whai hua tenei haumi, ina koa i te wa e pa ana ki te mate COVID-19, na te maha o nga kaihoko ka huri ki te hokohoko tuihono.

Te huarahi e aro ana ki nga kaihoko: Ka aro nui a Walmart ki te maarama me te whakatutuki i nga hiahia a nga kaihoko. Kohikohi tonu te kamupene me te tātari i nga raraunga a nga kaihoko kia mohio ai ki nga manakohanga hokohoko me nga tikanga. Ma tenei ka taea e Walmart te whakarite i ana tuku hua me ana rautaki hokohoko. I tua atu, ko te pono o Walmart ki te ratonga kiritaki me te pai ki te hanga i te pono me te pono i waenga i tana turanga kaihoko.

FAQ:

Q: He aha te mekameka tuku?

A: Ko te mekameka tuku e pa ana ki nga mahi katoa mo te neke i nga taonga, ratonga ranei mai i te waahanga whakaputa tuatahi ki te tuku whakamutunga ki te kaihoko. Kei roto i nga mahi katoa, nga whakahaere, me nga rauemi e uru ana ki te whakaputa, te tohatoha, me te whakatutuki i nga hua.

Q: He aha te e-hokohoko?

A: E-tauhokohoko, poto mo te hokohoko hiko, e tohu ana ki te hoko me te hoko taonga me nga ratonga i runga ipurangi. Kei roto i nga waahi hokohoko ipurangi, nga utu hiko, me nga whakawhitinga mamati.

Q: Me pehea te whiriwhiringa a Walmart ki nga kaiwhakarato?

A: Ko te nui o te tauine a Walmart me te mana o te maakete e whai mana nui ana ki te hokohoko me nga kaiwhakarato. Ka taea e te kamupene te whiriwhiri i nga utu utu nui, nga tikanga utu pai, me nga utu motuhake na tona kaha ki te tuku uru atu ki nga kaiwhakarato ki te turanga kaihoko nui. I tua atu, ko te ingoa o Walmart hei kaihoko pono me te rite tonu ka waiho hei hoa ataahua mo nga kaiwhakarato.

Hei whakamutunga, ko te angitu o Walmart ka taea te kii na ona utu iti, te whanuitanga o te kowhiringa hua, te pai o te mekameka tuku, te haumi ki te e-tauhokohoko, me te huarahi e aro ana ki nga kaihoko. Na roto i te urutau tonu ki te whakarereke i nga hiahia o nga kaihoko me te whakangao ki te hangarau, kua kaha a Walmart ki te noho ki mua i te whakataetae me te pupuri i tona turanga hei whare hiko.