He aha i pai ake ai a Walmart i a Target?

I roto i te pakanga kaha mo te mana hokohoko, kua puta ake a Walmart hei tino toa, i runga ake i tana whakataetae, Target. Ahakoa ko nga kamupene e rua he kaitakaro nui i roto i te umanga hokohoko utu, kua kaha a Walmart ki te pupuri i te whakataetae whakataetae me te kaha ake i ona hoa. Na, he aha te mea i turakina ai a Walmart ki te tihi o runga? Kia rukuhia nga mea i whai hua ki te angitu o Walmart.

Te whānuitanga o nga hua: Ko tetahi o nga take nui i muri i te wikitoria o Walmart ko te whānuitanga o nga hua. He maha nga momo taonga e tukuna ana e Walmart, mai i nga toa me nga mea nui o te whare ki te hikohiko me nga kakahu. Ko tenei momo hua kanorau e kukume ana i te turanga kaihoko whanui ake, me te whakarite ka kitea e nga kaihoko nga mea katoa e hiahiatia ana e ratou i raro i te tuanui kotahi.

Nga utu iti mo ia ra: Kua hangaia e Walmart tona ingoa mo te whakarato i nga kaihoko ki nga utu utu. Na roto i te tuku utu iti ia ra, kua taurite a Walmart ki te uara mo te moni. Ko tenei rautaki utu i pai ki nga kaihoko, ina koa i nga wa ohaoha ohaoha, ka piki ake te hekenga me te hoko.

He kaha te noho ipurangi: I nga tau tata nei, he nui nga mahi a Walmart ki te whakawhānui ake i tana noho ipurangi. Na te pikinga o te tauhokohoko-e, kua whakapau kaha a Walmart ki tana papaahi ipurangi, ka taea e nga kaihoko te hoko mai i te whakamarie o o raatau kaainga. Na tenei huarahi omnichannel i whai painga ki a Walmart ki runga ake i a Target, na te mea e aro ana ki nga hiahia hokohoko e tipu haere ana a nga kaihoko.

Raina tuku pai: Ko te whakahaerenga mekameka tuku pai a Walmart he mahi nui i roto i tana angitu. Na roto i te whakamaarama i ana mahi me te arotau i nga mahi arorau, ka whakarite a Walmart kei te waatea nga hua ki te whakatutuki i nga hiahia a nga kaihoko. Ko tenei kakama kaore i te whakanui i te pai o nga kaihoko engari ka taea e Walmart te tuku utu whakataetae.

FAQ:

Q: He aha te ahumahi hokohoko hekenga?

A: Ko te ahumahi hokohoko whakahekenga e pa ana ki te waahanga hokohoko e tuku hua ana i nga utu iti ake ki nga toa hokohoko tawhito. Ko te nuinga o nga kaihokohoko utu utu e aro nui ana ki te utu moni ki nga kaihoko.

P: He aha te huarahi omnichannel?

A: Ko te huarahi omnichannel e tohu ana ki tetahi rautaki hokohoko e whakauru ana i nga momo hongere, penei i nga toa tinana, i nga papaaho ipurangi, me nga tono waea, hei whakarato i te wheako hokohoko pai mo nga kaihoko.

P: He pehea te paanga o te whakahaere mekameka tuku ki te angitu o te kamupene?

A: Ko te whakahaere o nga mekameka tuku he whakaurunga me te arotautanga o nga momo mahi, penei i te rapu, te whakaputa, me te tohatoha, kia pai ai te rere o nga taonga mai i nga kaiwhakarato ki nga kaihoko. Ka taea e te punaha whakahaere mekameka toha te whakapai ake i te pai o nga kaihoko, te whakaheke i nga utu, me te whakapai ake i nga mahi pakihi katoa.

Hei whakamutunga, ko te angitu a Walmart ki runga i a Target ka taea te kii ki te maha o nga hua, nga utu iti o ia ra, te kaha o te noho ipurangi, me te pai o te whakahaere mekameka tuku. Ma te whakatutuki i nga hiahia kanorau o nga kaihoko me te urutau ki te whakarereke i nga ahuatanga o te maakete, kua kaha a Walmart ki te noho ki mua i te whakataetae. Heoi ano, kei te tipu haere tonu te whenua hokohoko, a kei te kaha tonu a Target ki te whakawhiti i te waahi. Ma te wa anake e whakaatu mena ka taea e Walmart te pupuri i tana kaiarahi, mena ka eke a Target ki te wero.