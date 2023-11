He aha i katia ohorere ai e Walmart nga toa 2023?

He aha i katia ohorere ai e Walmart nga toa i te tau 2023?

I roto i te ohorere o nga huihuinga, kua panui te toa nui o Walmart i te katinga ohorere o te maha o ana toa puta noa i te motu i te tau 2023. Na tenei whakatau i miharo te tini o nga kaihoko me nga kaimahi mo nga take i muri mai i tera nekehanga. Ahakoa kaore ano a Walmart i tuku korero whaimana e whakamarama ana i nga katinga, he maha nga mea ka taea te whakamarama i tenei whanaketanga ohorere.

Ko tetahi take mo te katinga o nga toa ko te rerekee o te whenua o te hokohoko. Na te pikinga o te hokohoko-e me te hokohoko ipurangi, kua pa ki nga toa pereki-me-mortar te piki haere o nga wero i nga tau tata nei. Ko Walmart, pera i etahi atu kaihokohoko tuku iho, kei te arotake ano i tana tapuwae toa tinana kia uru ki nga hiahia o nga kaihoko me nga tikanga hokohoko.

Ko tetahi atu take ka whai waahi ki nga katinga ko te paanga o te mate mate COVID-19. Ko te mate urutaru kua tino whakararuraru i te umanga hokohoko, na te katinga mo te wa poto, te heke haere o nga waewae, me te piki haere o nga utu whakahaere. Tera pea kei te arotake rautaki a Walmart i ona waahi toa ki te arotau i ana rawa me te aro ki nga waahi ka kaha ake te tipu me te whai hua.

Pātai Auau (FAQ):

P: E hia nga toa ka kati a Walmart?

A: Ko te maha tonu o nga katinga toa kaore ano kia whakaatuhia e Walmart i tenei wa.

P: Ka pa atu nga kaimahi ki nga katinga?

A: Ae, ka raru nga kaimahi o nga toa kua pa ki nga katinga. Kua kii a Walmart ka kaha ki te whakarato tautoko me te awhina ki nga kaimahi kua pa ki a raatau, tae atu ki nga huarahi mo te whakawhiti ki etahi atu waahi.

P: Ka whakawhänuihia e Walmart tana noho ipurangi?

A: Ahakoa kaore i tino whakahuahia e Walmart te whakawhänui i tana noho ipurangi e pa ana ki nga katinga toa, ko te ahua ka haere tonu te kamupene ki te haumi i roto i ana mahi-e-hokohoko ki te whakatutuki i te piki haere o te hiahia mo te hokohoko tuihono.

I te wa e anga whakamua ana a Walmart me ana mahere katinga toa, ka kitea tonu me pehea te whakatau i te rautaki me nga mahi a te kamupene a meake nei. Ko te ahumahi hokohoko kei te haere tonu ki nga huringa nui, a ko nga mahi a Walmart e whakaatu ana i ana mahi ki te urutau me te tipu i roto i te maakete hurihuri tonu.