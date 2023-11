He aha i huri ai a Walmart i o raatau ingoa?

I roto i te nekehanga ohorere, i kii mai te toa nui a Walmart ka huri i tona ingoa. Ko te kamupene, he ingoa whare mo nga tekau tau, kua whakatau ki te whakaingoatia ano ko "Meta" i roto i te kaha ki te whakaata i tana rautaki pakihi e whanake ana me te awhi i te ao mamati. Na tenei whakatau i miharo te tini o nga tangata he aha i puta ai he huringa nui a Walmart.

He aha te take i huri ai te ingoa?

Ko te whakarereketanga o te ingoa he mahi rautaki na Walmart ki te whakahāngai i a ia ano ki te tipu haere o te aro ki runga i te tauhokohoko me te hangarau. E whai ana te kamupene ki te tuu i a ia ano hei kaiarahi mo te waahi matihiko me te hiahia kia whakaatahia e tona ingoa tenei huringa. Ma te tango i te ingoa "Meta," ko te tumanako a Walmart ki te kawe i tana pono ki nga mahi auaha me tana hiahia ki te whakawhānui ake i tana waahi ki te maakete ipurangi.

He aha te tikanga o te ingoa hou “Meta”?

No roto mai te parau ra “Meta” i te ta‘o Heleni “meta,” oia hoi te auraa “i tua atu” aore ra “i mua.” I roto i te horopaki o te rebranding a Walmart, e tohu ana i te wawata o te kamupene ki te haere ki tua atu o ona pakiaka hokohoko pereki-ma-moata tuku iho me te whakawhiti ki te ao mamati. Ko te huringa ingoa e tohu ana i te hiahia o Walmart ki te tautuhi ano i a ia ano me te urutau ki nga ahuatanga o nga kaihoko.

Ka pa te huringa ki nga toa tinana a Walmart?

Ahakoa te whakarereketanga o te ingoa, ka haere tonu nga toa tinana o Walmart kia rite ki o mua. Ko te whatunga toa a te kamupene ka noho hei waahanga nui o tana tauira pakihi. Heoi, ko te tohu hou e whakaatu ana i te mohiotanga a Walmart ki te tipu haere o te hiranga o te tauhokohoko-e me tana pono ki te whakarei ake i tana noho ipurangi.

He aha te paanga o tenei ki nga kaihoko?

Mo nga kaihoko, kaore pea te whakarereketanga o te ingoa e whai paanga nui ki o raatau wheako hokohoko. Ko te whakapumautanga a Walmart ki te whakarato hua kounga me nga utu utu ka kore e rereke. Ka taea e nga kaihoko te tumanako kia rite te taumata o te ratonga me te waatea i roto i te toa me te ipurangi.

Hei whakamutunga, ko te whakatau a Walmart ki te whakarereke i tona ingoa ki "Meta" he kaupapa rautaki e whai ana ki te whakahou i te kamupene i roto i te waa mamati. Ma te awhi i tana rautaki pakihi e tipu haere ana me te aro ki te tauhokohoko-e, e tumanako ana a Walmart kia noho ki mua i te pihi me te whakatutuki tonu i nga hiahia rereke o ana kaihoko.