He aha te take i kore ai e waatea te kano kano kano rua?

I roto i nga ahuatanga ohorere, ko te kano kano kano kano, i kiia i mua ko te pakaruhanga mo te aukati mate, kua kore e waatea. Na tenei purongo i noho pohehe te tini me te awangawanga mo nga paanga o te hauora o te iwi. Ka rukuhia nga take i muri i te whakamutua o tenei kano kano me te whakautu i etahi patai e patai pinepine ana.

He aha te kano kano bivalent?

Ko te kano kano bivalent he momo kano kano e whakamarumaru ana i nga riaka rereke e rua, i nga momo momo mate ranei. Ka whakakotahihia e ia nga antigens mai i nga riaka rereke e rua ki te kano kano kotahi, e tuku ana i te huarahi watea me te whai hua ki te patu i nga rereketanga maha o te tukumate.

He aha te take i rongonui ai te kano kano bivalent?

I rongonuihia te kano kano bivalent na tona kaha ki te tiaki i nga riaka maha o tetahi mate, na te whakaiti i te hiahia mo nga werohanga motuhake. Ko tenei huarahi ngawari ehara i te mea he utu noa engari he mea whakangwari ake i nga rarangi kano kano mate, he maamaa ake mo nga kaiwhakarato hauora ki te whakahaere kano kano.

He aha te take i mutu ai?

Ko te whakamutua o te kano kano bivalent he maha nga take. Tuatahi, ko te ahunga whakamua i roto i nga rangahau rongoa i taea e nga kaiputaiao te hanga kano kano tino whai hua me te matawhānui hei whakamarumaru ki te whānuitanga o nga riu. Ko enei kano kano hou, e mohiotia ana ko nga kano kano maha, ka whakakaha ake i te kano mate, a kua ngaro te kano kano kano rua.

I tua atu, ko te whakatau ki te whakamutu i te kano kano kano kano ka awehia e nga ahuatanga ohaoha. I te hekenga o te tono mo te kano kano kano kano me te waatea o nga momo rerekee ake, ka kitea e nga kaihanga he kore e tau te putea ki te whakaputa kano kano he iti te kaha o te maakete.

He aha nga paanga?

Ko te whakamutua o te kano kano kano kano ka whai hua pai me te kino. Ko te taha pai, ko te wateatanga o nga kano kano kano kano kano ka taea e nga tangata takitahi te whiwhi whakamarumaru pai ake i nga tini mate mate. Heoi, ko te tangohanga o te kano kano kano mai i te maakete ka pa he wero mo nga rohe me nga taupori kei te iti te uru atu ki nga kano kano hou, kei te kaha tonu nga momo mate.

Hei whakamutunga, ko te whakamutua o te kano kano kano kano he hua na te ahu whakamua o te aoiao me nga whakaaro ohaoha. Ahakoa he pouri mo etahi, ko te wateatanga o nga kano kano kano kano kano he pai ake te whakamarumaru ki te whānuitanga o nga momo mate. Ka rite ki nga wa katoa, he mea nui ki te toro atu ki nga tohunga hauora kia noho mohio mo nga whiringa kano kano tino whai hua e waatea ana.