He aha taku waea Android e whakamahi ana i nga raraunga kaore au i runga?

Kua kite koe kei te kai to waea Android i nga raraunga ahakoa kaore koe i te kaha ki te whakamahi? Ka raru pea tenei, ina koa he iti to mahere raraunga, mena kei te ngana koe ki te tiaki i to whakamahinga raraunga pūkoro. Engari kaua e mataku, he maha nga take i penei ai, kei konei matou ki te whakamarama i tenei take.

He whakamārama Paaho Paanui

Ko tetahi take noa mo to waea Android e whakamahi ana i nga raraunga kei te papamuri ko te waahanga "Whakahou Taupānga Papamuri". Ma tenei ahuatanga ka taea e nga taupānga te whakahou i o raatau ihirangi me o raatau raraunga ahakoa kaore koe e kaha ki te whakamahi. Ahakoa he watea ki te whai i nga korero hou i o maihao, ka taea hoki e ia te pau te nui o nga raraunga.

Ngā Whakahōunga Aunoa

Ko tetahi atu kaipahua ko nga whakahou taupānga aunoa. Ma te taunoa, kua whakaritea to waea Android ki te whakahou aunoa i nga taupānga ina hono ana ki te Wi-Fi, ki te raraunga pūkoro ranei. Ko te tikanga ahakoa kaore koe i te kaha ki te whakamahi i to waea, kei te whakamahi raraunga hei tango me te whakauru i nga whakahou mo nga momo taupānga.

Tukutahi me nga Ratonga Kapua

Ka taea hoki e te tukutahi me nga ratonga kapua te whai waahi ki te whakamahi raraunga. He maha nga taupānga me nga ratonga, penei i te imeera, te paapori pāpori, me te rokiroki kapua, ka tukutahi tonu i nga raraunga ki te papamuri kia mohio kei a koe nga korero hou puta noa i nga taputapu maha. Ahakoa he watea tenei, ka taea ano e ia te pau nga raraunga, ina koa he nui nga raraunga hei tukutahi.

FAQ:

Q: Me pehea e taea ai e ahau te whakaiti i te whakamahinga raraunga i runga i taku waea Android?

A: Hei whakaiti i te whakamahinga raraunga, ka taea e koe te whakakore i te whakahou taupānga papamuri, whakawetohia nga whakahou taupānga aunoa, me te whakaiti i te tukutahi me nga ratonga kapua ki Wi-Fi anake.

P: Ka taea e au te aukati i taku waea Android ki te whakamahi i nga raraunga kei muri?

A: Ahakoa ka taea e koe te whakawhāiti i te whakamahinga raraunga, ko te aukati i te whakamahi raraunga papamuri ka pa ki te mahi o etahi taupānga me nga ratonga. He mea nui kia whakataurite i waenga i te tiaki raraunga me te whakarite kia pai te whakahaere o to taputapu.

Q: He taupānga ka taea te awhina i ahau ki te aroturuki me te whakahaere i te whakamahinga raraunga?

A: Ae, he maha nga taupānga e waatea ana i te Toa Play Google hei awhina i a koe ki te aro turuki me te whakahaere i to whakamahinga raraunga. Ko enei taupānga e whakarato ana i nga maaramatanga mo nga taupānga e pau ana i te nuinga o nga raraunga ka taea e koe te whakarite rohe me nga here.

Hei mutunga, mena kei te whakaaro koe he aha to waea Android e whakamahi ana i nga raraunga i te mea kaore koe i te kaha ki te whakamahi, tera pea na te whakahou i te taupānga papamuri, nga whakahou aunoa, me te tukutahi me nga ratonga kapua. Ma te mohio ki enei ahuatanga me te tango i nga tikanga tika, ka taea e koe te whakahaere tika me te whakahaere i o whakamahinga raraunga, me te whakarite kia noho koe i roto i o rohe me te karo i nga utu ohorere.