Kei te Whakaritea a Apple ki te Hurihuri i te Ahumahi Ringa Ataata?

Ki te whakaaro te tangata mo nga kaitaki tinana ka taea te mau, ka mahara tonu nga maataki atamai penei i te Apple Watch Series 9. Ko enei taputapu e tuku ana i te whānuitanga o nga ahuatanga aroturuki hauora me te whakapakari tinana me nga whakamohiotanga me nga taupānga. Engari kei te piki haere te ahua o te ao hangarau hauora: nga whakapaipai maamaa, ina koa nga mowhiti atamai. Ahakoa ko tetahi o nga mowhiti atamai rongonui e waatea ana i tenei wa ko te Oura Ring, e hiahia ana ki te ohaurunga moni ki te uru atu ki nga korero utu nui, he maha nga whakaaro ka uru mai a Apple ki tenei maakete.

Te ahua nei kua roa a Apple e mahi ana mo te hangarau mowhiti atamai, e whakaatuhia ana e nga paatete kua tukuna mo te "taputapu rorohiko mowhiti hiko." Ko enei patent e whakaatu ana he maha nga huarahi mo te mowhiti atamai a Apple, tae atu ki te Apple Watch paku me te mata pa me te urupare haptic, me nga ahuatanga e hono ana ki te pane mooni whakauru a Apple, te Vision Pro. Ko etahi o enei patent ka tirotirohia te whakauru tohu me nga whakamohiotanga haptic rite ki era i kitea i te Apple Watch.

Ka taea e te mowhiti atamai a Apple te whakatika i etahi o nga here o te Apple Watch, penei i tona nui ka mau i te po mo te aroturuki moe. He maha nga taangata e pai ake ana ki te kowhiringa iti ake i te wa e moe ana, ka waiho he whakakai atamai hei whiringa pai. I tua atu, ko te tohungatanga o Apple ki te hoahoa me te whakahoahoa ahua, penei i tera me Hermès mo te Apple Watch, ka puta he mowhiti atamai e whakakotahi ana i nga mahi rerehua me nga mahi.

I tua atu, ko te whakauru tika i tetahi mowhiti atamai a Apple me te taupānga Fitness, Hauora ranei ka taea te whakakore i te hiahia mo te ohaurunga, ka tuku ki nga kaiwhakamahi te uru ki nga raraunga hauora utu nui kaore he utu taapiri. Ma tenei ka rereke te whakakai atamai a Apple mai i nga kaiwhakataetae penei i te Oura Ring, e hiahia ana ki te ohaurunga ki te whakatuwhera i o raatau kaha.

Ahakoa kei te kore e tino mohio mena ka tukuna e Apple tetahi mowhiti atamai, mena ka whakamaoritia enei patent ki te hua tuuturu, kei te kamupene he rekoata mo te whakarereke i nga waahanga hua. Ko te Apple Watch i arahi i te huarahi mo nga maataki atamai, a ko tetahi mowhiti atamai mai i a Apple tera pea ka pa ki te umanga. Ahakoa ka whakamahia noa mo te whakauru ki etahi atu taputapu Apple, ka whakauru ranei i nga pukoro aroturuki hauora a muri ake nei, he nui te mana o te mowhiti atamai a Apple.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te mowhiti atamai?

Ko te mowhiti atamai he taputapu kakahu e whakakotahi ana i nga hangarau me nga whakapaipai. Ko te nuinga o te waa e tuku ana i nga mahi penei i te aroturuki mahi, nga whakamohiotanga, me etahi atu waahanga atamai.

2. He aha te Oura Ring?

Ko te Oura Ring he mowhiti atamai rongonui e mohiotia ana mo te hauora me te kaha ki te aroturuki i te moe. Me whai ohaurunga moni hei uru atu ki etahi ahuatanga me nga raraunga.

3. He patent a Apple mo te mowhiti atamai?

Ae, kua tukuna e Apple nga patent mo te "taputapu rorohiko mowhiti hiko" e kii ana kei te tirotirohia e te kamupene te waahi ki te tuku i tetahi mowhiti atamai.

4. Ka taea e tetahi mowhiti atamai a Apple te whakauru ki te taupānga Fitness, Hauora ranei?

Mena ka tukuna e Apple he mowhiti atamai, ka taea e ia te whakauru tika ki te taupānga Fitness, Hauora ranei, ka uru atu nga kaiwhakamahi ki nga raraunga hauora me te kore e hiahia ki te ohaurunga.

5. Ka huri te mowhiti atamai a Apple i te ahumahi?

Ahakoa kaore i te tino mohio mena ka tukuna e Apple tetahi mowhiti atamai, he hitori to te kamupene ki te whakauru i nga hua pakaru whenua penei i te Apple Watch. Mena ka uru atu a Apple ki te maakete mowhiti atamai, ka whai paanga nui ki te umanga.