He aha i whakamahia ai e Walmart te puru?

I roto i te ao hokohoko, he mahi nui te waitohu ki te kukume i nga kaihoko me te whakapumau i te tuakiri kaha. Ko Walmart, tetahi o nga umanga hokohoko nui rawa atu i te ao, kua angitu te hanga i tana waitohu i roto i nga tau. Ko tetahi ahuatanga nui o te rautaki tohu tohu a Walmart ko te whakamahinga nui o te tae puru. Engari he aha i whiriwhiri ai a Walmart i te kahurangi? Kia tirotirohia nga take kei muri i tenei whiringa.

Te hinengaro o te puru:

Ko te hinengaro o te tae e kii ana ko nga tae rereke ka whakaoho i nga kare me nga whakaaro motuhake. Ko te kahurangi, ina koa, he maha nga wa e pa ana ki te whakawhirinaki, te pono, me te pumau. E mohiotia ana hoki ki te hanga i te ahua o te marino me te haumaru. Ma te whakauru i te puru ki roto i tana waitohu, ko te whai a Walmart ki te kawe i te panui o te ti'aturi me te hanga whakawhirinaki ki ona kaihoko.

Tohu tohu:

Ko te waitohu kahurangi o Walmart kua tino mohio ki te ao katoa. Na te kaha o te whakamahi i te puru puta noa i ona toa, paetukutuku, me nga rawa hokohoko i awhina i a Walmart ki te whakapumau i tetahi tohu tohu kaha. Ma tenei tohu ka taea e nga kaihoko te tautuhi i a Walmart me te hono atu ki nga uara me nga huanga e tohuhia ana e te waitohu.

Kainga whakataetae:

Ka mahi a Walmart i roto i te umanga hokohoko tino whakataetae. Ma te whakamahi i te kikorangi hei tae tuatahi, ka wehe te kamupene i a ia ano i ona kaiwhakataetae e whakamahi ana i te whero, te kowhai ranei i roto i o raatau tohu. Ko tenei rereketanga ka awhina i a Walmart ki te tu atu me te hanga i tetahi tuakiri tirohanga ahurei ka kitea tonutia.

FAQ:

Q: He aha te waitohu?

A: Ko te tohu tohu e pa ana ki te tukanga o te hanga ingoa ahurei, tohu, hoahoa ranei e wehewehe ana i tetahi kamupene, hua ranei mai i etahi atu i te maakete.

Q: He aha te hinengaro tae?

A: Ko te hinengaro tae ko te rangahau mo te paanga o nga tae ki nga whanonga tangata, nga kare-a-roto, me nga tirohanga. Ka taea e nga tae rereke te whakaoho i nga kare me nga hononga rereke.

Q: He pehea te painga o Walmart mai i te tohu tohu?

A: Ko te tohu tohu ka awhina i a Walmart ki te whakatu i tetahi tuakiri kaha ki te maakete, kia maamaa ake ai ma nga kaihoko ki te tautuhi me te whiriwhiri i a Walmart i runga i ona kaiwhakataetae. Ka whakanui hoki i te whakawhirinaki me te pono i waenga i nga kaihoko.

Hei whakamutunga, ko te whakamahi rautaki a Walmart i te puru i roto i tana waitohu he mea whiriwhiri hei whakaoho i te whakawhirinaki, te pono, me te pumau. Ma te whakauru tonu i te kahurangi ki roto i tona tuakiri ataata, kua angitu a Walmart ki te hanga i tetahi waitohu kaha e mohiotia tonutia ana i te ao katoa. Ko tenei rautaki waitohu ehara i te mea wehe noa i a Walmart i ona kaiwhakataetae engari ka awhina ano hoki ki te whakapumau i te pono me te pono ki waenga i ana kaihoko.