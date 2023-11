By

He aha i whai ingoa pai ai a Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, kua roa te ingoa o te whare ki te United States me te ao. Ahakoa tana wahanga tika o nga tautohetohe me nga whakahē, kua kaha te kamupene ki te pupuri i te ingoa pai. Na, he aha te mea e whai waahi ana ki te noho pai o Walmart i waenga i nga kaihoko? Kia rukuhia e tatou etahi o nga mea matua i hanga i te ahua o te kamupene.

1. Utu Utu: Ko tetahi o nga take tuatahi i muri i te rongonui o Walmart ko tana pono ki te tuku utu iti. Ko te kaha o te kamupene ki te whakarato i te whānuitanga o nga momo hua i runga i nga reiti whakataetae kua waiho hei haerenga mo nga kaihoko e mohio ana ki te putea. Ko tenei take utu nui kua whai waahi nui ki te whakapakari i te pono me te pono ki waenga i nga kaihoko.

2. Kōwhiringa Hua Nui: Kei te whakanui a Walmart i te maha o nga taonga, e whakaatu ana i nga mea katoa mai i nga toa me nga mea nui o te whare ki te hikohiko me nga kakahu. Ko tenei kowhiringa nui e whakatutuki ana i nga hiahia kanorau o nga kaihoko, na te mea he watea mo te tini. Ko te waatea o nga momo hua maha i raro i te tuanui kotahi kua tino whai hua ki te ingoa pai o Walmart.

3. Haratau: Na nga mano tini o nga toa kua horapa puta noa i te ao, kua waiho e Walmart te waatea hei kaupapa matua. Ko tana noho whanui ka whakarite kia ngawari te uru atu o nga kaihoko ki o raatau hua e hiahiatia ana me te kore e haere tawhiti. I tua atu, ko te papaaho hokohoko tuihono a te kamupene he wheako ngawari, ka taea e nga kaihoko te hoko mai i te whakamarie o o raatau kaainga.

4. Kawenga Hapori Rangatōpū: Kua whakapau kaha a Walmart ki te whakapai ake i ana tikanga whakahaere hapori (TKT) i nga tau tata nei. Kua whakatinanahia e te kamupene nga kaupapa toiwhiu, penei i te whakaiti i te tukunga hau kati me te tautoko i nga kaupapa atawhai. Ko enei mahi i awhina i a Walmart ki te whakanui ake i tona ingoa me te aro ki nga kaihoko mohio-a-iwi.

FAQ:

Q: Kua pa ki a Walmart etahi tautohetohe?

A: Ae, he maha nga tautohetohe kua pa ki a Walmart i roto i nga tau, tae atu ki nga whakapae mo te takahi i nga tika o nga kaimahi, te whakahawea ira tangata, me nga paanga kino o te taiao. Heoi, kua mahi te kamupene ki te whakatika i enei take me te whakapai ake i ana mahi.

Q: Me pehea te whakarite a Walmart i nga utu iti?

A: Ka whakamahi a Walmart i nga momo rautaki hei pupuri i nga utu iti, penei i te hoko nui, te whakahaere pai o nga mekameka tuku, me nga tikanga tapahi utu. Ko enei mahi ka taea e te kamupene te tuku moni penapena ki nga kaihoko.

Q: Kei te tuku a Walmart i te hokohoko ipurangi?

A: Ae, kei a Walmart tetahi papaaho hokohoko tuihono pakari e taea ai e nga kaihoko te tirotiro me te hoko hua mai i to raatau paetukutuku, taupānga waea pūkoro ranei. Ka tukuna ano e ratou nga whiringa waatea penei i te tuku kaainga me te tiki i roto i te toa.

Hei whakamutunga, ko te ingoa pai o Walmart ka taea te kii ki tana whakapau kaha ki nga utu utu utu, te maha o nga whiringa hua, te waatea, me te whakapau kaha ki te kawe i nga kawenga hapori. Ahakoa i raru te kamupene i nga taupatupatu i mua, kua whai waahi ki te whakatika me te whakapai ake i ana mahi. Ko te mutunga mai, ka noho tonu a Walmart hei kaihokohoko pono me te rongonui mo nga miriona kaihoko puta noa i te ao.