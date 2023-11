He aha i timata ai a Walgreens me Walmart ki a Wal?

I roto i te whenua nui o nga roroa hokohoko, e rua nga ingoa rongonui e tu mai ana: Walgreens me Walmart. Ko nga kamupene e rua kua noho hei ingoa whare, engari kua miharo koe he aha i timata ai raua me "Wal"? He mea tupono noa, he tikanga hohonu ake ranei kei muri? Me ruku tatou ki te hitori me te takenga mai o enei roroa hokohoko kia kitea te whakautu.

Ko nga Taketake o Walgreens:

Ko Walgreens, te mekameka rongoa rongonui, i whakaturia i te 1901 e Charles R. Walgreen. Ko te ingoa "Walgreen" i whakapotohia ki "Walgreens" kia maamaa ake te whakahua me te mahara. Ko te taapiri o te reta "s" he mahi noa i te timatanga o te rautau 20 ki te hanga i tetahi ingoa tohu motuhake me te mohio.

Te whanautanga o Walmart:

Ko Walmart, i tetahi atu taha, he paku rereke nga korero. I whakapumautia te toa toa i te tau 1962 e Sam Walton. I te whakatuwheratanga a Walton i tana toa tuatahi, i tapaina e ia ko "Walton's Five and Dime." Heoi, i te pikinga ake o te kamupene me te whakatuwhera i etahi atu waahi, ka huri te ingoa ki te "Walmart" i te tau 1969. Ko te whakatau ki te tuku i nga "s" pupuri i hanga hei tohu ko Walmart ehara i te toa mo te tangata kotahi, engari he waitohu no ratou. ki nga tangata katoa.

FAQ:

Q: He hononga kei waenganui i a Walgreens me Walmart?

A: Ahakoa nga kamupene e rua e timata ana me "Wal," kaore he hononga tika i waenga i a Walgreens me Walmart. He hinonga motuhake me nga kaihanga rereke me nga tauira pakihi.

Q: He aha i timata ai te maha o nga toa hokohoko ki te "Wal"?

A: Ko te whakamahi i te "Wal" i roto i nga ingoa toa hokohoko he maha tonu te huarahi ki te hanga i tetahi waitohu e mohiotia ana, e maumahara ana. Ehara i te mea iti ki Walgreens me Walmart; ko etahi atu tauira ko Wal-Mart (he kamupene rereke mai i Walmart), Wal-Burgers, me Wal-Flowers.

Q: He take ke atu mo te whakamahi i te "Wal" i roto i te ingoa kamupene?

A: Ahakoa karekau he whakautu tuturu, ko etahi e kii ana ma te whakamahi i te "Wal" ka puta te ahua o te whakawhirinaki me te pono, i te mea he rite ki te kupu "pai." I tua atu, tera pea he huarahi ki te whakanui i nga ingoa o nga kaihanga, penei i a Walgreen me Walton.

I te mutunga, ko te whakamahi i te "Wal" i roto i nga ingoa o nga toa toa rite Walgreens me Walmart ehara i te mea noa. He whiriwhiringa i mahia e nga kaihanga ki te hanga ingoa waitohu maumahara me te mohio. Ahakoa karekau he hononga tika i waenga i nga kamupene e rua, kua tino rongonui raua i roto i o raatau umanga. Na, i te wa e haere atu ai koe ma tetahi Walgreens, Walmart ranei, ka mohio koe ki nga korero kei muri i o raatau ingoa.