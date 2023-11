He aha etahi o nga kaimahi o Walmart e mau kowhai ana?

I roto i nga aroa puku o Walmart, kua kite pea koe ka tu etahi o nga kaimahi mai i te mano ma te mau koti kowhai kanapa. Engari kua whakaaro koe he aha? Kia rukuhia nga take i muri mai i tenei kowhiringa kakahu motuhake.

Ko te koti kowhai, e kiia ana ko te "kakahu matauranga," he tohu mo te tohungatanga me te awhina. E tohu ana ko te kaimahi e mau ana he mea whakangungua ki te whakarato ratonga kaihoko me te mohio ki te whakatakotoranga o te toa, hua me nga kaupapa here. Ko enei tangata e mohiotia ana ko "Kaiwhakahaere Ratonga Kaihoko" he "CSM" ranei, ka waatea ki te awhina i nga kaihoko ki nga patai me o raatau awangawanga.

Ko te whakatau ki te whakauru i te koti kowhai he wahanga o nga mahi tonu a Walmart ki te whakarei ake i te wheako hokohoko mo ana kaihoko. Ma te ngawari ki te tautuhi i nga kaimahi whakatapua, ka taea e nga kaihoko te kimi awhina i te wa e hiahiatia ana, ka penapena te waa me te whakarato wheako hokohoko pai ake.

FAQ:

P: Me mau nga kaimahi katoa o Walmart i te koti kowhai?

A: Kaore, kaore nga kaimahi katoa e mau i te koti kowhai. He mea mau e nga Kaiwhakahaere Ratonga Kaihoko kua whakangungua ki te whakarato ratonga kaihoko motuhake.

P: Ka taea e au te toro atu ki tetahi kaimahi e mau ana i te koti kowhai hei awhina?

A: Tino! Ka akiaki a Walmart i nga kaihoko ki te toro atu ki tetahi kaimahi e mau ana i te koti kowhai hei awhina. Kei reira ratou ki te awhina i a koe ki nga patai me nga awangawanga kei a koe.

P: He aha etahi atu mahi a nga kaimahi o Walmart?

A: He maha nga momo kaimahi a Walmart e mahi ana i nga mahi rereke, penei i nga kaikoeke putea, nga kaihokohoko, nga kaiwhakahaere tari, me etahi atu. Ahakoa kare pea ratou e mau i te koti kowhai, he rite tonu ta ratou whakapau kaha ki te whakarato ratonga kaihoko pai.

P: He hiranga ano te koti kowhai?

A: I tua atu i tana mahi hei tohu mo te tohungatanga me te awhina, ko te koti kowhai he waahi haumaru. Ko te tae kanapa e whakarite ana kia kitea e nga kaihoko me etahi atu kaimahi te kaimau, e whakatairanga ana i te taiao hokohoko haumaru.

Hei whakamutunga, ko te koti kowhai e mau ana e etahi o nga kaimahi o Walmart he tohu mo te tohungatanga, te awhina, me te ratonga kaihoko. Ka taea e nga kaihoko te tautuhi tere i nga tangata kua whakangungua ka taea te arahi me te tautoko i a raatau mahi hokohoko. Na, i te wa e hiahia ana koe ki te awhina i Walmart, tirohia nga kanohi hoa i roto i nga koti kowhai - kei reira ratou hei awhina!