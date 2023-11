He aha te take karekau etahi tangata e whiwhi COVID?

I waenganui o te mate urutaru COVID-19 e haere tonu ana, he patai pohehe he aha te ahua o etahi tangata e kaha ake ana te atete ki te huaketo i era atu. Ahakoa kua pa te huaketo ki nga miriona taangata puta noa i te ao, tera ano etahi i kaha ki te karo i te mate katoa. Ko nga Kaiputaiao me nga Kairangahau e ata rangahau ana i tenei ahuatanga, a ahakoa kaore he whakautu tuturu, he maha nga mea kua puta ake he aha te take e kore ai etahi e whiwhi COVID.

Ngā āhuatanga ira: Ko tetahi whakamarama pea kei roto i to maatau ira. E mohiotia ana ka whakawhiwhia e nga tangata takitahi nga momo momo ira mai i o ratau maatua, a ko etahi o enei ahuatanga ka whakarato i tetahi taumata tiaki ki te huaketo. Ko etahi o nga ira ka awe i te urupare aukati, ka kaha ake etahi tangata ki te COVID-19.

Whakautu Pūnaha Ahuwhenua: Ko tetahi atu mea nui ko te kaha me te kaha o te punaha mate. He pai ake te whakaraerae i te punaha raupatu hei patu i nga mate, tae atu ki te COVID-19. Ko nga tangata whai rauropi hauora e kaha ake ana ki te whakakore i te huaketo i mua i te raru nui.

Matenga o mua: Ko etahi o nga taangata he mate mate o mua ki te COVID-19 na te mea kua pa ki nga coronavirus o mua. Ko nga rangahau e kii ana ko nga tangata kua pangia e etahi atu coronaviruses, penei i te hunga e pa ana ki te makariri noa, tera pea he taumata whakamarumaru ki te COVID-19.

Ngā Āhua Whanonga: Ko nga whanonga whaiaro me te piri ki nga tikanga aukati ka whai waahi nui ano. Ko nga tangata e whai tonu ana i nga aratohu e taunakihia ana, penei i te mau kanohi kanohi, te mahi i nga haerenga hapori, me te pupuri i te akuaku pai, ka iti ake te mate o te mate. Ko enei whakatupato ka whakaiti i te tupono o te rongo me te tuku.

FAQ:

P: Ka taea e tetahi te karo kia mate COVID-19?

A: Ahakoa he uaua ki te karo rawa atu i te huaketo, ma te whai i nga mahi aukati ka tino whakaitihia te mate o te mate COVID-19.

P: He mate noa etahi tangata ki te COVID-19?

A: Ahakoa karekau he tangata e tino parea ana, tera pea he take ira, he punaha parepare ranei e kaha ake ai te atete ki te huaketo.

P: Ka taea e te rongo o mua ki etahi atu coronavirus te whakamarumaru ki te COVID-19?

A: Ko nga rangahau e kii ana ko te tukunga o mua ki etahi atu coronavirus ka taea te whakarato i etahi taumata o te mate ki te COVID-19.

Hei whakatau, he maha nga take i kore ai etahi tangata e whiwhi COVID-19. Ko nga ahuatanga ira, te kaha o te punaha raupatu, te mate o mua, me te piri ki nga tikanga aukati ka whai waahi katoa te tangata ki te karo i te mate huaketo. I te wa e ako tonu ana nga kaiputaiao i tenei ahuatanga, he mea nui kia noho mataara te katoa me te whakarite i nga tikanga aukati kua tohua hei tiaki i a ratou ano me etahi atu mai i te COVID-19.