He aha i pai ake ai te tangata ki a Target i a Walmart?

I roto i te ao o nga roroa hokohoko, e rua nga ingoa e tu mai ana: Target me Walmart. Ahakoa e tuku ana nga toa e rua i te whānuitanga o nga momo hua me nga utu utu utu, te ahua nei kua kaha a Target ki te hopu i nga ngakau o nga kaihoko maha. Engari he aha i pai ake ai te iwi ki a Target i a Walmart? Me titiro tatou ki etahi o nga take kei muri i tenei ahuatanga.

Ko tetahi o nga mea nui e wehe ana i a Target ko tana aro ki te hanga wheako hokohoko pai. He maha nga wa e whakanuia ana nga toa kua whakaritea mo o raatau whakatakotoranga maamaa me te whakarite, he maamaa ake mo nga kaihoko ki te whakatere me te rapu i nga mea e hiahiatia ana e ratou. He rereke, ka raru pea nga toa Walmart i etahi wa na te nui o te rahi me te kikii o nga huarahi.

Ko tetahi atu ahuatanga e kukume ana i nga kaihoko ki Target ko tana aro ki te ahua me te hoahoa. Kua mahi tahi a Target me te maha o nga waitohu teitei me nga kaihoahoa, e tuku ana ki nga kaihoko nga whiringa utu me te huatau. Ko tenei mahi tahi me nga ingoa rongonui i roto i te umanga ahua i awhina i a Target ki te whakapumau i a ia ano he momo huatau me te taumata teitei ake ki a Walmart.

I tua atu, kua angitu a Target ki te whakatipu i te ingoa mo te pai ake ki nga kaihoko. Kua whakapau kaha te kamupene ki te whakangungu ratonga kiritaki, me te mohio kei te mohio nga kaimahi me te awhina. Ko tenei whakapumautanga ki te whakarato ratonga tino pai kua pa ki nga kaihoko, e maioha ana ki te awhina whaiaro ka whakawhiwhia ki a ratou i Target.

FAQ:

Q: He aha te toa hokohoko?

A: Ko te toa hokohoko e tohu ana ki tetahi kamupene nui me te whai mana i roto i te ahumahi hokohoko e whakahaere ana i nga toa maha me te whakaputa moni nui.

P: He aha te tikanga o te "whakaekea"?

A: Ko te "Upscale" e tohu ana ki tetahi mea e tino pai ana, e whakahihiri ana, e hono ana ranei ki tetahi mana hapori teitei ake.

Q: Me pehea te mahi tahi a Target me nga waitohu teitei?

A: I te nuinga o nga wa ka mahi tahi a Target me nga kaihoahoa rongonui me nga waitohu ki te hanga kohinga motuhake ka hokona ki o raatau toa. Ko enei mahi tahi ka taea e Target te tuku ki nga kaihoko te uru atu ki nga hua kaihoahoa i nga utu utu nui ake.

Hei whakamutunga, ko te aro a Target ki te hanga i tetahi wheako hokohoko pai, ko tana aro ki te ahua me te hoahoa, me tana piripono ki te ratonga kaihoko pai i whai waahi ki te rongonui i waenga i nga kaihoko. Ahakoa kei te noho tonu a Walmart hei kaiwhakataetae kaha, kua kaha a Target ki te tarai i tetahi kohanga mo ia ake ma te tuku i tetahi wheako hokohoko pai ake me te ngahau.