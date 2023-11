He aha ahau i rite ai kua mau tonu te hūpē ki toku korokoro i nga wa katoa?

He maha nga wa ka pa ki a koe te ahua o te hūpē e mau ana ki to korokoro, ahakoa kaore koe i te makariri, i te mate mate mate ranei? Ka tino whakararuraru tenei kare-a-roto, ka waiho pea koe e whakaaro he aha te take. Ka tirotirohia etahi take pea kei muri i tenei raruraru me te pehea e kitea ai e koe he oranga.

Ko tetahi take noa o te rongo o te hūpē i roto i te korokoro ko te pupuhi i muri i te nasal. Ka puta tenei i te wa e pupuhi ana te nui o te hūpē mai i te ihu ki muri o te korokoro. Ka pangia mai e te mate mate mate, te mate sinus, me nga huringa o te rangi. Ko te pupuhi i muri mai i te ihu ka pa ki a koe te ahua o te hangai tonu o te hūpē kei roto i to korokoro, ka raru te mamae me te hiahia ki te horoi i to korokoro i nga wa katoa.

Ko tetahi atu whakamaramatanga ko te rerenga waikawa, e mohiotia ana ko te mate reflux gastroesophageal (GERD). Ka hoki mai te waikawa o te puku ki roto i te esophagus, ka whakapataritari i te korokoro, ka nui rawa te hanga hūpē. Ka taea e tenei te hanga i te ahua o te putunga, te hūpē ranei i roto i te korokoro.

I tua atu, ko etahi ahuatanga o te oranga ka uru ki tenei take. Ko te kai paipa, hei tauira, ka whakapataritari i te korokoro, ka piki ake te hanga hūpē. Ko nga ahuatanga o te taiao penei i te hau maroke, te rongo ranei ki nga parahanga ka pa te korokoro me te ahua o te hanga hūpē.

Mena he maha nga wa e pa ana koe ki tenei tohu, he mea tika kia toro atu ki tetahi tohunga hauora mo te whakatau tika. Ka taea e ratou te arotake i o tohu, i to hitori hitori, me te mahi i nga whakamatautau e tika ana hei whakatau i te take.

FAQ:

P: Ka taea e te awangawanga me te ahotea te ahua o te hūpē i roto i te korokoro?

A: Ae, ko te awangawanga me te ahotea ka pa ki te mamae o te korokoro me te kare o te hūpē. Ko enei kare-a-roto ka piki ake te uaua o te uaua i roto i te korokoro, ka puta he kare-a-roto.

P: He rongoa a te kainga hei whakamama i te rongo o te hūpē i roto i te korokoro?

A: Ko te inu nui i te wai, te whakamahi i te whakamahana, me te karo i nga mea whakapouri pera i te auahi, i nga kakara kaha ranei ka awhina i te whakamaarama i te mamae. Ko te karawhiu ki te wai tote mahana, te whakamahi ranei i nga rehu ihu tote i runga i te kaute ka taea hoki te whakaora mo te wa poto.

P: Hei ahea taku rapu rongoa mo tenei tohu?

A: Mena kei te mau tonu te ahua o te hūpē i roto i to korokoro mo te wa roa, ka haere tahi me etahi atu tohu e pa ana ki to oranga o ia ra, e taunaki ana kia toro atu ki tetahi tohunga hauora mo etahi atu arotake.

Hei whakamutunga, ko te ahua o te hūpē ka mau ki te korokoro he maha nga take, tae atu ki te whakaheke i te ihu, te rerenga waikawa, me nga ahuatanga o te noho. Ko te tautuhi i te take he mea nui mo te kimi i te maimoatanga tika me te whakatutuki i te whakamaaramatanga mai i tenei kare-a-roto.