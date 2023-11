He aha ahau ka makariri engari karekau he kirika?

Kupu Whakataki

Ko te makariri me te kore kirika ka tino raruraru. Ahakoa e pa ana te kirika ki te werawera, ehara i te mea ko te mea anake ka pa ki te pāmahana tinana. He maha nga take ka pa ki te makariri ahakoa karekau he kirika. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia e matou etahi o nga take ka taea, ka hoatu he whakautu ki nga paatai ​​​​i nga paatai.

Nga Take Ka Pea

He maha nga ahuatanga ka taea e koe te makariri me te kore e mate kirikaa. Ko tetahi take noa ko te rongo ki nga wera makariri me nga tauira. Ka pa atu to tinana ki tetahi taiao makariri, ka ngana ki te pupuri i te wera ma te whakatiki i nga oko toto e tata ana ki te mata o te kiri, ka puta he ahua makariri.

Ko tetahi atu take ko te anemia, he ahua e tohuhia ana e te iti o te tatau toto whero, te kore ranei o te hemoglobin. Ka taea e te anemia te arai ki te ngoikore o te tohanga, ka maeke koe. Waihoki, ko te hypothyroidism, he ahua e kore e nui te hua o nga homoni e te repe taikaro, ka puta te maeke na te puhoi o te paopaotanga.

I tua atu, ko te makariri he tohu o te awangawanga me te ahotea. I a tatou e awangawanga ana, e taumaha ana ranei, ka tukuna e to tatou tinana nga homoni taumaha ka taea te whakatiki i nga oko toto me te whakaheke i te rere o te toto ki nga pito, ka puta te ahua o te makariri.

FAQs

P: Ka taea e etahi rongoa te whakamatao ahau?

A: Ae, ko etahi o nga rongoa penei i te beta-blockers me te antihistamines ka taea te whakaheke toto, ka puta te ahua o te makariri.

P: Ko te makariri he tohu o te tino mate hauora?

A: Ko te makariri anake ko te tikanga ehara i te take hei maaharahara. Heoi, ki te haere tahi me etahi atu tohu, ka mau tonu ranei mo te wa roa, he mea tika kia toro atu ki tetahi tohunga hauora.

Q: Me pehea e taea ai e au te whakaiti i te ahua o te makariri?

A: Ko te kakahu mahana, te noho i roto i te waahi mahana, me te mahi korikori tinana ka taea te whakaiti i te ahua o te makariri.

Opaniraa

Ko te maeke me te kore e kirikaa he maha nga ahuatanga, tae atu ki te rongo ki te makariri, te anemia, te hypothyroidism, me te ahotea. Ma te mohio ki nga take ka awhina koe ki te whakatika tika i te take. Mēnā he āwangawanga koe, kei te mau tonu te mātao, e tūtohu ana ki te rapu tohutohu hauora ki te whakakore i nga ahuatanga o te hauora.