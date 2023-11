He aha te take e rere ai nga taupānga i muri?

I roto i te ao mamati o enei ra, kua noho nga waea atamai hei waahanga nui o to tatou oranga. Ka whakawhirinaki matou ki a raatau mo nga momo mahi, mai i te whakawhitiwhiti korero me te whakangahau ki te hua me te whakahaere. Ko tetahi o nga ahuatanga matua e taea ai enei mahinga ko te kaha o nga taupānga ki te rere i te papamuri. Engari kua whakaaro koe he aha te take me rere nga taupānga ki muri? Kia rukuhia tenei kaupapa ka kitea.

He aha te tikanga mo te taupānga kia rere ki muri?

Ina rere ana tetahi taupānga ki te papamuri, ko te tikanga kei te mahi tonu ia i etahi mahi ahakoa kaore koe i te kaha ki te whakamahi. Ka taea e enei mahi mai i te whiwhi whakamohiotanga me te whakahou i nga raraunga ki te purei puoro, ki te whai i to waahi.

He aha te take me rere nga taupānga ki muri?

He maha nga take me rere nga taupānga ki muri. Ko tetahi o nga take tuatahi ko te whakarato ki a koe nga korero mo te wa-pono me nga whakahou. Hei tauira, me rere nga taupānga karere ki muri ki te whiwhi me te whakamohio ki a koe mo nga karere hou inamata. Waihoki, me whakahou nga taupānga pāpāho pāpori i to whangai me te whakamohio ki a koe mo nga panui hou me nga taunekeneke.

Ko tetahi atu take ko te whakarite kia maeneene te mahi maha. Ma te rere i te papamuri, ka taea e nga taupānga te mahi tonu i a koe e huri ana i waenga i nga taupānga rereke, ka whakamahi ranei i to taputapu mo etahi atu kaupapa. Hei tauira, ka taea e nga taupānga rere waiata te purei puoro i te papamuri i a koe e tirotiro ana i te paetukutuku, e whakamahi ana ranei i etahi atu taupānga.

FAQ:

P: Ka rere nga taupānga katoa ki te papamuri?

A: Kaore, kaore nga taupānga katoa e rere ana i muri. Ka rere noa etahi taupānga ina whakatuwhera ana koe ka mutu te oma ina kati koe.

P: Ka taea e te whakahaere taupānga i te papamuri te whakaheke i taku pākahiko?

A: Ae, ko te whakahaere i nga taupānga kei muri ka pau te mana pākahiko. Heoi, kua hangaia nga waea atamai hou ki te arotau i te whakamahinga o te pākahiko me te aukati i nga mahi papamuri hei whakaiti i tenei paanga.

P: Me pehea taku whakahaere i nga taupānga e rere ana i te papamuri?

A: Ko te nuinga o nga waea atamai he tautuhinga ka taea e koe te whakahaere ko wai nga taupānga ka taea te whakahaere i muri. Ka taea e koe te kowhiri ki te aukati i etahi taupānga kia kore e rere i te papamuri hei tiaki i te pākahiko, te whakamahi raraunga ranei.

Hei mutunga, ka rere nga taupānga ki te papamuri ki te whakarato i nga whakahoutanga wa-tuuturu, ka taea te mahi maha, me te whakarei ake i te wheako kaiwhakamahi. Ahakoa ka taea e ratou te pau te mana pākahiko, ka tukuna e nga waea atamai hou nga huarahi ki te whakahaere me te arotau i nga mahi papamuri. Na, i te wa e whai ake nei ka whiwhi panui koe, ka koa ranei koe ki te purei puoro korekore, ka mohio koe he aha te take e rere ana nga taupānga kei muri.