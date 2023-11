He aha i hokona ai e Warren Buffett a Walmart?

I roto i tetahi nekehanga ohorere, ka hokona e Warren Buffett te kaipakihi rongonui i tana tĭtĭ katoa i Walmart, tetahi o nga toa nui rawa atu o te ao. Na tenei whakatau i waiho te maha o nga kaipupuri moni me nga kaitätari e miharo ana mo te take i muri i te nekehanga a Buffett. I muri i nga mea katoa, kua roa a Buffett's Berkshire Hathaway he kaipupuri moni i Walmart, e pupuri ana i nga taonga mo te 20 tau. Na, he aha tenei huringa ohorere i roto i te rautaki?

Ko tetahi take pea mo te whakatau a Buffett ko te huringa o te whenua o te umanga hokohoko. I nga tau tata nei, ko nga kaihokohoko pereki-me-mortar tuku iho penei i a Walmart kua whakaekea e te whakataetae nui mai i nga toa e-tauhokohoko penei i a Amazon. Ko te pikinga o nga hokohoko ipurangi kua whakararu i te waahanga hokohoko, kua heke te hoko me nga hua mo te maha o nga kaihokohoko tuku iho. Ko Buffett, e mohiotia ana mo tona kaha ki te kite i nga ahuatanga mo te wa roa, kua mohio pea ki nga wero e pa ana ki a Walmart i roto i tenei taiao hokohoko hou.

Ko tetahi atu take i whakaawe i te whakatau a Buffett ko te puhoi o te tipu o Walmart i nga tau tata nei. Ahakoa tona mana rangatira i roto i te umanga hokohoko, kua kaha a Walmart ki te kawe i te tipu o nga moni. Na tenei mahi ngoikore pea i patai a Buffett mo te kaha o te kamupene ki te whakaputa moni nui mo tana haumi.

I tua atu, e mohiotia ana a Buffett mo tana hiahia mo nga kamupene e whai hua ana ki te whakataetae whakataetae me nga moats roa. Ahakoa te whanuitanga o Walmart na runga i tona rahinga me te nui o nga mekameka tuku, kare pea e rite te taumata o te painga whakataetae ki etahi atu haumi a Buffett. He tino whakataetae te ahumahi hokohoko, a kua pehia nga tawhē a Walmart na te utu o nga pakanga me te pikinga o te haumi ki te e-tauhokohoko.

FAQ:

P: He aha te tĭtĭ?

A: I roto i te horopaki o te haumi, ko te tĭtĭ e tohu ana ki te mana pupuri a te tangata takitahi, hinonga ranei i roto i tetahi kamupene. E tohu ana i te maha o nga hea, i te paheketanga ranei o te mana o tetahi kamupene.

Q: He aha te Berkshire Hathaway?

A: Ko Berkshire Hathaway he kamupene whakahiato o nga iwi maha e aratakina ana e Warren Buffett. He maha nga momo pakihi me nga haumi kei roto i nga momo ahumahi, tae atu ki te inihua, nga reriwe, nga taputapu, me nga taonga kaihoko.

P: He aha te moat?

A: I roto i te haumi, e tohu ana te moat ki tetahi painga whakataetae taumau e taea ai e te kamupene te pupuri i tana tuunga maakete me te aukati i te whakataetae. Ka taea te ahua o te tohu tohu, patent, ohaoha o te tauine, etahi atu mea ranei e uaua ai mo nga kaiwhakataetae ki te tukurua, ki runga ake ranei i te angitu o te kamupene.

Hei whakamutunga, ko te whakatau a Warren Buffett ki te hoko i tana peeke i Walmart pea na nga awangawanga mo te rerekee o te whenua hokohoko, te puhoi o te tipu o Walmart, me te tuunga whakataetae o te kamupene. I te mea he kaipakihi mohio, kei te arotake tonu a Buffett i ana haumi me te whakarereke i runga i tana aromatawai i te maakete me nga kamupene takitahi.