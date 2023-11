He aha i huri ai a Walmart i tona ingoa?

I roto i te nekehanga ohorere, kua panuitia e te toa nui a Walmart he huringa i roto i tana ingoa umanga, ka whakahekehia te kupu "toa" mai i tana taitara. Ko te kamupene, kua mohiotia ko Walmart Stores Inc. mai i te tau 1970, ka mohiotia inaianei ko Walmart Inc. Ko tenei huringa e whakaatu ana i te kaha tonu o te kamupene ki te urutau ki te tipu o te whenua hokohoko me te tuu i a ia ano hei kaiarahi mo te ao mamati.

Te urutau ki te ao matihiko

Ko te whakatau a Walmart ki te whakarereke i tona ingoa e hono tata ana ki tana arotahi rautaki ki runga i te hokohoko-e me te auahatanga mamati. I nga tau tata nei, kua kite te ahumahi hokohoko i te huringa nui ki te hokohoko tuihono, me te huri haere nga kaihoko ki te waatea o nga papaa mamati. He nui te haumi a Walmart i roto i te ipurangi, te whakawhanui i ona kaha e-tauhokohoko, me te hoko kamupene mamati hei whakarei ake i ana tuku mamati.

Ma te tango i te kupu "toa" mai i tona ingoa, e whai ana a Walmart ki te whakanui i tana pono ki te mahi ki nga kaihoko ma nga huarahi rereke, tae atu ki tana whatunga nui o nga toa tinana, me tana papaa ipurangi pakari. Ko te ingoa hou e whakaatu ana i te mohiotanga o te kamupene ko te heke mai o te hokohoko kei te whakakotahi pai i nga wheako hokohoko tuihono me te tuimotu.

FAQ

P: He aha i huri ai a Walmart i tona ingoa?

A: I hurihia e Walmart tona ingoa ki Walmart Inc. hei whakaata i tana arotahi ki runga i te hokohoko-e me te auahatanga mamati, e whakaatu ana i tana pono ki te mahi ki nga kaihoko ma nga toa tinana me nga papaaho ipurangi.

Q: Ko te tikanga kei te neke atu a Walmart i nga toa tinana?

A: Kao, ka u tonu a Walmart ki tana whatunga whanui o nga toa tinana. Ko te whakarereketanga o te ingoa he kaupapa rautaki noa hei whakanui i te huarahi maha-hongere a te kamupene ki te hokohoko.

Q: Ka pehea tenei huringa ingoa ka pa ki nga kaihoko?

A: Mo nga kaihoko, ka iti te paanga o te whakarereketanga ingoa. Ka haere tonu a Walmart ki te whakarato i te whānuitanga o nga hua me nga ratonga na roto i ana toa tinana me te papaaho ipurangi, me te whakarite i te wheako hokohoko pai.

P: Ka pa te huringa ingoa ki te tohu tohu a Walmart?

A: Ahakoa he mea nui te whakarereketanga o te ingoa, ka noho tonu te waitohu a Walmart kaore e rereke. Ko te waitohu rongonui o te kamupene me te tuakiri waitohu ka mohio tonu ki nga kaihoko puta noa i te ao.

Hei whakamutunga, ko te whakatau a Walmart ki te whakarereke i tona ingoa ki Walmart Inc. e whakaatu ana i tana whakapau kaha ki te urutau ki te ao mamati me te whakauru i nga wheako hokohoko tuihono me te tuimotu. Ko te aro nui o te kamupene ki runga i te hokohoko-e me te auahatanga matihiko kei te u tonu, a ko tenei huringa ingoa he kaupapa rautaki hei whakakaha i tana pono ki te mahi ki nga kaihoko i roto i te whenua hokohoko e tipu haere tonu ana.