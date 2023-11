By

He aha e kore e taea te tango etahi taupānga Android?

I roto i te ao o nga waea atamai Android, ka whai mana nga kaiwhakamahi ki te whakarite i o raatau taputapu me te maha o nga tono. Heoi ano, he ahua pouri kua tutakina e te maha o nga kaiwhakamahi Android: ko te kore e taea te tango i etahi taupānga kua oti te whakauru. Ka ara ake te patai: he aha e kore ai e taea te tango etahi taupānga Android?

Ko te raruraru Taupānga i mua i te tāuta

Ko nga tono i mua i te whakauru, e mohiotia ana ko te bloatware, he punaha punaha ranei, ka utaina ki runga i nga taputapu Android e te kaiwhakanao, e te kaiwhakarato ratonga pūkoro ranei. Ka taea e enei taupānga te puta mai i nga waahanga punaha nui ki nga tono-tuatoru e whakaarohia ana e te kaihanga he whai hua. Ahakoa he tino utu etahi o nga taupānga i mua i te whakaurunga, tera pea etahi e kore e hiahiatia e nga kaiwhakamahi.

Nga take kei muri i nga tono kore e taea te tango

He maha nga take kaore e taea te tango i etahi taupānga Android:

1. Tikanga Pūnaha: Ko etahi o nga taupānga kua oti te whakauru i mua kua whakauruhia ki roto i te punaha whakahaere, he mea tino nui mo te mahi tika o te taputapu. Ma te tango i enei taupānga ka raru pea te noho pumau o te punaha, ka raru ranei etahi atu taupānga.

2. Nga Whakaaetanga Kaihanga: He maha nga whakaaetanga a nga kaihanga taputapu pūkoro me nga kaiwhakawhanake taupānga ki te whakauru i a raatau rorohiko ki o raatau taputapu. Ka taea e enei hononga te whai hua moni mo nga taha e rua, engari ka puta mai he taupānga i mua i te whakauru kaore e taea e nga kaiwhakamahi te tango.

3. Whakaputa Hua: Ko etahi o nga taupānga kua whakauruhia i mua i te whakaurunga ka whakaputa moni mo te kaihanga ma nga panui, whakahoahoa ranei. Ma te tango i enei taupānga ka whakakorehia nga rerenga moni ka taea te whakamarama he aha e kore e taea te tango.

Pātai Auau

P: Ka taea e au te whakakore i nga taupānga i mua i te whakaurunga engari kaua e tango?

A: Ae, ko te nuinga o nga taputapu Android ka taea e nga kaiwhakamahi te whakakore i nga taupānga i mua i te whakauru. Ko te whakakore i tetahi taupānga ka aukati i te rere me te waatea i te waahi rokiroki, ahakoa kei runga tonu i te taputapu.

P: Ka taea e au te tango i nga taupānga i mua i te whakauru ma te hutia taku taputapu?

A: Ka taea e te pakiaka te taputapu Android te tuku i nga kaiwhakamahi ki te uru ki te whakahaere, ka taea e ratou te tango i nga taupānga i mua i te whakauru. Heoi, ka taea e tenei tukanga te whakakore i nga whakamana, te whakararu i te haumarutanga o te taputapu, me te kore e taea te whakatika ki te kore e mahia tika.

Q: Ko nga taupānga katoa i mua i te whakaurunga kaore e tika?

A: Ehara i te mea. Ahakoa karekau pea etahi o nga taupānga kua oti te whakauru, ko etahi e whakarato ana i nga mahi, ratonga ranei. He mea tika kia ata arotakehia te kaupapa me te whaihua o ia taupānga kua whakauruhia i mua i te ngana ki te tango, ki te whakakore ranei.

Hei mutunga, ko te kore e taea te tango i etahi taupānga Android ka taea te kii ki nga take penei i te pono o te punaha, nga whakaaetanga a nga kaihanga, me te whakaputa moni. Ahakoa kei te pouri mo nga kaiwhakamahi, ko nga whiringa penei i te whakakore, te hutia ranei i te taputapu ka taea te whakahaere i etahi taumata mana mo nga taupānga kua oti te whakauru. I te mutunga, he mea nui kia whakataurite i waenga i te whakaritenga me te pumau o te punaha whakahaere Android.