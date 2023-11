He aha e kore e taea e au te muku i nga taupānga mai i taku iPhone?

I roto i te ao o nga waea atamai, kua kore e kore kua riro te iPhone hei tohu mo te auaha me te waatea. Na tana hoahoa kiko me te atanga ratarata-kaiwhakamahi, kua mau i nga ngakau o nga miriona huri noa i te ao. Heoi ano, he ahua kotahi o te iPhone kua maha nga kaiwhakamahi e rakuraku ana o ratou mahunga - ko te kore e taea te whakakore i nga taupānga.

Ina mukua e koe tetahi taupānga mai i to iPhone, he ahua kua ngaro mo ake tonu atu. Engari i roto i te mooni, kaore i te tino murua mai i to taputapu. Engari, ka huna noa mai i te tirohanga ka neke ki te waahanga "App Library" ranei "Hokona" o to taputapu. Ko te tikanga kei te tango tonu te taupānga i nga waahi rokiroki nui i runga i to iPhone, ahakoa kaore koe e whakamahi.

Na he aha e kore e taea e koe te muku i nga taupānga mai i to iPhone? Ko te whakautu kei roto i te whakaaro hoahoa a Apple. E whakapono ana a Apple ki te hoatu ki nga kaiwhakamahi te kaha ki te whakauru ngawari i nga taupānga kua tangohia e ratou i mua me te kore e haere ano ma te Toa App. Ma te pupuri i te rekoata o o taupānga kua tikiakehia, ka whakarite a Apple ka taea e koe te uru wawe ki a raatau i nga wa e hiahia ana koe.

FAQ:

Q: Ka taea e au te whakakore i nga taupānga mai i taku iPhone?

A: Ahakoa kaore e taea e koe te whakakore i nga taupānga mai i to iPhone, ka taea e koe te huna mai i te tirohanga ka tango atu i to mata o to kaainga.

Q: Ka mau tonu nga taupānga huna ki te waahi rokiroki i runga i taku iPhone?

A: Ae, ka noho tonu nga taupānga huna ki te waahi rokiroki i runga i to iPhone. Heoi, e kore e kitea i runga i te mata o to kaainga.

Q: Ka taea e au te tango i nga taupānga mai i taku iPhone?

A: Ae, ka taea e koe te tango i nga taupānga mai i to iPhone ma te whakahoki i to taputapu ki ona tautuhinga wheketere. Heoi, ma tenei ka ūkui i nga raraunga katoa i runga i to taputapu, na kia mahara ki te whakahoki i o korero nui i mua i te haere.

Ahakoa te kore e kaha ki te muku i nga taupānga mai i to iPhone ka raru pea mo etahi kaiwhakamahi, he mea nui kia mohio ki nga whakaaro a Apple i muri i tenei whiringa hoahoa. Ma te pupuri i te rekoata o o taupānga kua tikiakehia, ka whai a Apple ki te whakarato i te wheako kaiwhakamahi ngawari me te whakarite ka taea e koe te uru atu ki o taupānga tino pai i nga wa e hiahia ana koe. Na, i te wa e whai ake nei ka whakaaro koe he aha e kore e taea e koe te whakakore i nga taupānga mai i to iPhone, maharahia he waahanga katoa o te mahere nui a Apple kia pai ake to oranga.