He aha e kore e taea e tatou te whakakore i te COVID?

Neke atu i te kotahi tau te mate urutaru COVID-19 e kino ana ki te ao, e miharo ana te tokomaha he aha tatou i kore ai e taea te whakakore katoa i te mate. Ahakoa nga mahi nui ki te whakahaere i tana horapa, kei te mau tonu te COVID-19, ka pa mai te mate, te mate, me te whakararu i o tatou oranga o ia ra. Na, he aha e kore e taea e tatou te ahua ki te whakakore atu?

FAQ:

P: He aha te COVID-19?

A: Ko te COVID-19 he mate rewharewha nui na te coronavirus hou SARS-CoV-2. I puta tuatahi ki Wuhan, Haina, i te mutunga o te tau 2019 a kua horapa ki te ao katoa.

P: He aha te tikanga o te whakakore i te COVID-19?

A: Ko te whakakore i te COVID-19 e pa ana ki te whakatutuki i te mate kahui, ki te whakakore katoa ranei i te huaketo, kia kore ai e puta he riri nui ki te hauora o te iwi.

Q: He aha te take kaore i taea e matou te whakakore i te COVID-19?

A: He maha nga take i whakamatauria ai te whakakore i te COVID-19. Ko te tuatahi, he tino tuku te huaketo, he uaua ki te pupuri i tona horapa. Hei taapiri, ko te putanga o nga momo rerekee he uaua ake nga mahi ki te whakahaere i te huaketo. Ko nga mahi kano kano kano kua pa ki nga wero, tae atu ki te awangawanga kano kano me te iti o te uru ki te ao ki nga kano kano.

P: He aha nga tikanga kua mahia hei whakahaere i te horapa o COVID-19?

A: Kua whakatinanahia e nga kawanatanga me nga mana hauora nga momo tikanga hei whakahaere i te horapa o te COVID-19, tae atu ki nga raka, nga haerenga hapori, nga whakahau kanohi kanohi, nga whakamatautau, te tirotiro whakapiri, me nga kaupapa kano kano.

Q: Ka whakakorehia te COVID-19?

A: Ahakoa he uaua ki te matapae mo nga ra kei te heke mai, kare pea te whakakorenga o COVID-19. Heoi, na nga kaupapa kano kano kano whai hua, nga maimoatanga pai ake, me nga mahi hauora a te iwi e haere tonu ana, ka taea te whakahaere i te huaketo me te whakaiti i tana paanga ki te hapori.

Ahakoa nga wero, he nui nga whakatutukitanga i roto i te whawhai ki COVID-19. Kua whakawhanakehia nga kano kano me te huri haere i runga i te tere o mua, ka whai tumanako ki te whakahaere i te huaketo. Heoi ano, ko te whakatutuki i te kano kano kano ki te ao ka noho tonu hei arai nui na te iti o nga wero tuku me te tohatoha.

I tua atu, ko te putanga mai o nga momo rerekee hou, penei i te momo Delta, kua ara ake nga awangawanga mo te piki haere o te whakawhiti me te kaha o te aukati ki nga kano kano. E whakaatu ana tenei i te hiahia mo te rangahau tonu, te tirotiro, me te urutau o nga rautaki hauora a te iwi kia noho i mua i te mate.

Hei whakamutunga, ko te whakakore i te COVID-19 he mahi uaua e hiahia ana ki te whakakotahi i nga tikanga hauora a te iwi whanui, te kano kano, me te mahi tahi o te ao. Ahakoa he uaua te whakakorenga katoa, ka taea te whakahaere i te huaketo me te whakaiti i tona paanga ma te kaha tonu me te whai ki nga aratohu hauora a te iwi.