He aha i kore ai e whiwhi te tangata i te whakanui rua?

He aha i kore ai e whiwhi te tangata ki te whakanui rua?

I nga tau tata nei, kua heke te maha o nga tangata e whiwhi ana i te kano kano kano kano bivalent booster. Ko tenei kano kano, e mohiotia ana ko te BBV, he taputapu nui hei aukati i te horapa o etahi mate. Heoi, ahakoa tona whai huatanga kua whakamatauria, he maha nga taangata kei te kowhiri atu i te tango i tenei pere whakanui nui. Na, he aha i kore ai nga tangata e whiwhi i te whakanui rua?

Ko tetahi o nga tino take mo tenei heke ko te kore mohio. He maha nga taangata kaore i te mohio ki te hiranga o te whakahiato bivalent me tana mahi ki te pupuri i te mate ki nga mate motuhake. I hoahoatia te whakahiato bivalent ki te whakarato i tetahi atu horopeta whakamarumaru ki nga tukumate motuhake e rua, te nuinga o nga tau i muri i te werohanga tuatahi. Heoi, ki te kore he matauranga me nga korero tika, kare pea te tangata e mohio ki te hiahia o tenei pere whakanui.

Ko tetahi atu take e whai waahi ana ki te iti o te tango i te whakahiato bivalent ko te kore kano kano. Ko etahi o nga tangata e awangawanga ana, e ruarua ana ranei mo te haumaru me te kaha o nga kano kano. Ka taea te whakapohehe i tenei pohehe na roto i nga korero pohehe, i nga whakaaro pohehe ranei e horahia ana i roto i nga paapori pāpori, i etahi atu puna. He mea nui ki te whakatika i enei awangawanga me te tuku korero tika kia mohio ai nga tangata ki te whakatau i o raatau hauora.

FAQ:

Q: He aha te mea whakanui rua?

A: Ko te whakatairanga bivalent he kano kano e whakarato ana i tetahi atu horopeta whakamarumaru ki nga tukumate motuhake e rua, he maha nga tau i muri i te werohanga tuatahi.

P: He aha te mea nui o te whakatairanga bivalent?

A: He mea nui te whakatairanga bivalent na te mea ka awhina i te pupuri i te mate ki nga mate motuhake me te aukati i te horapa.

P: He aha te take karekau e whiwhi te tangata i te whakanui rua?

A: He maha nga take mo tenei, tae atu ki te kore mohio mo tona hiranga me te awangawanga kano kano na nga korero pohehe, nga ruarua ranei mo te haumaru me te kaha o te kano kano.

Q: Me pehea e taea ai e tatou te whakatika i te iti o te whakauru o te kaiwhakatairanga bivalent?

A: Ko te whakatika i te iti o te kai me kaha ake te mohio ki te hiranga o te whakanui rua ma te matauranga me nga korero tika. He mea nui hoki ki te whakatika i te koretake o te kano kano ma te whakatika i nga awangawanga me te tuku korero i runga i nga taunakitanga.

Hei mutunga, ko te hekenga o te hunga e whiwhi ana i te whakahiato bivalent he ahua e pa ana. Ko te kore o te mohiotanga me te kore kano kano kano he take nui. He mea nui ki te ako i te marea mo te hiranga o tenei puia whakahihiri me te whakatika i nga awangawanga me nga feaa kei a ia tangata. Ma te mahi pera, ka taea e tatou te whakarite kia nui ake nga tangata ka whiwhi i te whakahiato bivalent me te awhina ki te tiaki i o tatou hapori mai i te horapa o nga mate ka taea te aukati.