He aha i kati ai nga Walmarts i te US?

I nga tau tata nei, kua kitea te ahua o nga katinga toa o Walmart puta noa i te United States. Na tenei i miharo te tini o nga tangata he aha te take i tutakina ai nga tatau o enei toa toa kua tipu haere. Ahakoa karekau he whakautu kotahi e pa ana ki nga katinga katoa, he maha nga take ka pa ki tenei ahuatanga.

Ko tetahi o nga take tuatahi mo te katinga o Walmart ko te neke ki te hokohoko tuihono. Na te pikinga o nga roroa e-tauhokohoko penei i a Amazon, he maha ake nga kaihoko e whiriwhiri ana ki te hoko i a raatau ipurangi kaua ki te toro atu ki nga toa tinana. Ko tenei huringa i roto i te whanonga kaihoko kua heke te hekenga o nga waka waewae me nga hokonga mo nga kaihokohoko pereki me te paru, tae atu ki a Walmart.

Ko tetahi atu take ko te waatea o te maakete. Ko Walmart he mana nui i roto i te umanga hokohoko mo nga tau tekau, e whakatuwhera ana i nga toa ki nga waahi maha puta noa i te motu. Heoi, i te mea kua kaha te maakete ki nga toa Walmart, ka kowhiri pea te kamupene ki te kati i nga waahi kaore e pai ana ki te arotau i a raatau mahi me te aro ki nga waahi whai hua ake.

I tua atu, ko te whakarereketanga o te taupori me nga ahuatanga ohaoha ka whai waahi ki nga katinga toa. I te hurihanga o te taupori me te tipu haere o nga hapori, ka kitea pea etahi toa Walmart ki nga waahi kei te heke haere te taupori, kei te raru nga ohanga. I roto i nga ahuatanga penei, kua kore pea e whai oranga putea mo te kamupene kia noho tuwhera enei toa.

FAQ:

Q: E hia nga toa Walmart kua kati i nga tau tata nei?

A: Ahakoa he rereke te tau tika, e kiia ana he rau nga toa Walmart kua kati i te United States i nga tau kua hipa.

Q: Ko nga katinga katoa o Walmart na te hokohoko tuihono?

A: Kao, ahakoa he mea nui te hokohoko ipurangi, ko etahi atu take penei i te waatea o te maakete me te whakarereketanga o te taupori ka whai waahi ano ki nga katinga toa.

Q: Ka kati nga toa katoa o Walmart?

A: Kaore pea ka kati nga toa katoa o Walmart. Kei te huri tonu te kamupene ki te whakarereke i nga ahuatanga o nga kaihoko me te haumi ki te e-tauhokohoko kia noho whakataetae ki te umanga hokohoko.

P: Ka aha nga kaimahi ina katia te toa Walmart?

A: Ka kati te toa Walmart, ka tukuna e te kamupene nga kaimahi kua pa ki te whai waahi ki te whakawhiti ki nga waahi tata. I etahi wa, ka tukuna pea he putea whakamutu, awhina ranei ki nga kaimahi ki te rapu mahi hou.

Hei whakamutunga, ko te katinga o nga toa Walmart i te US ka taea te kii ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki te pikinga o te hokohoko tuihono, te waatea o te maakete, me te whakarereketanga o te taupori. Ahakoa e pa ana tenei ahuatanga mo etahi, kei te tipu tonu a Walmart me te urutau ki te rerekee o te whenua hokohoko kia pai ai tana angitu mo te wa roa.