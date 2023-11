He aha i whai rawa ai nga Walton?

I roto i te ao o te taonga me te taonga, he iti noa nga ingoa e pa ana ki te kaha o nga Waltons. Neke atu i te $200 piriona te uara o te kupenga, kua whakapumautia e te whanau Walton tetahi o nga whanau whai rawa o te ao. Engari he aha te puna o to raatau taonga nui? Ka rukuhia nga korero i muri i nga taonga a nga Waltons.

He nui te utu a nga Waltons na ratou te rangatira o Walmart, te kaporeihana hokohoko maha i whakaturia e Sam Walton i te tau 1962. Kua tipu a Walmart hei toa nui rawa atu i te ao, me nga mano tini o nga toa puta noa i te ao. Ko te angitu o te kamupene ka taea te tohu ki tana tauira pakihi utu iti, e aro ana ki te tuku hua o ia ra i nga utu utu.

I te mea ko nga uri o Sam Walton, i riro i nga Walton tetahi waahanga nui o nga hea a Walmart. I piki ake o raatau rawa i te wa e tipu haere ana te kamupene i raro i a raatau mana whakahaere. I tenei ra, kei te whanau te tata ki te 50% o nga hea a Walmart, ka taea e ratou te whakahaere mana nui ki runga i nga mahi a te kamupene me nga whakatau putea.

FAQ:

P: I pehea te whai rawa o nga Walton?

A: Ko nga taonga a nga Waltons i ahu mai i a raatau mana o Walmart, te toa nui rawa atu o te ao.

Q: He aha te tauira pakihi a Walmart?

A: Ka arotahi a Walmart ki te whakarato hua utu nui ma te whakamahi i tetahi tauira pakihi utu iti.

P: E hia te rahi o te Walmart kei a Walton?

A: Ko nga Waltons kei a ratou katoa te 50% o nga hea a Walmart.

P: I pehea te angitu o Walmart?

A: Ko te angitu o Walmart ka taea te tohu ki tana aro ki te tuku hua o ia ra ki nga utu utu.

Ahakoa ko Walmart te puna tuatahi o nga taonga a nga Waltons, kua rereke ano a raatau haumi i roto i nga tau. Kua whakangaohia e te whanau ki nga momo waahanga, tae atu ki nga rawa, nga putea, me nga mahi toi. Ko ta ratou whakangao kua whakapakari ake i o raatau taonga nui.

He mea tika kia mohio ko te nui o nga taonga a nga Waltons kaore i kore he tautohetohe. E tohe ana nga kaitukino ko te angitu o Walmart i pa ki nga pakihi iti me nga tika o nga kaimahi. Kua pa ki te kamupene nga whakapae mo te iti o te utu, te kino o nga tikanga mahi, me nga mahi aukati i te uniana. Na enei take i puta nga tautohetohe mo te kore oritenga moni me nga tikanga o nga mahi pakihi a Walmart.

Hei whakamutunga, ko nga taonga whakamiharo o nga Waltons ka taea te kii na to raatau mana o Walmart, te toa nui rawa atu o te ao. Na roto i o raatau hea i roto i te kamupene, kua kohia e te whanau he taonga nui i taea ai e ratou te whakarereke i o raatau haumi me te noho ko tetahi o nga whanau whai rawa o te ao. Heoi, ko ta ratou angitū karekau he whakahē, i te mea kua arohia nga mahi pakihi a Walmart me nga awangawanga mo nga tika o nga kaimahi.