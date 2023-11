He aha etahi tangata ka parepare ki a Covid?

I te wa e pa ana te mate urutomo Covid-19 ki te ao, kua whakapau kaha nga kaiputaiao ki te mohio ki te huaketo me ona paanga ki te tinana o te tangata. Ko tetahi ahuatanga whakamiharo kua puta ko te rereke o nga taumata whakaraeraetanga ki te huaketo i waenga i nga tangata takitahi. Ahakoa he maha nga taangata kua mate, kua mate i te mate o Covid-19, tera ano etahi e ahua mate ana, he tohu ngawari noa iho ranei. Na, he aha etahi tangata ka parepare ki a Covid?

Te Maramatanga ki te Manaakitanga

Ko te whakamarumaru e pa ana ki te kaha o te tinana ki te aukati me te whawhai i nga mate. He punaha uaua kei roto i nga momo waahanga, tae atu ki nga pūtau toto ma, nga antibodies, me nga pūtau mahara. Ina pa ana te tangata ki te huaketo, ka mohio tona punaha mate he tangata kee te tangata, ka mau he parepare hei whakakore. Ko tenei urupare te mea e tiaki ana i nga tangata mai i te mate, i nga tohu kino ranei.

Te Manaakitanga Taiao

Ko etahi o nga tangata he mate mate maori ki Covid-19. Ko te tikanga ko o raatau punaha mate he tino rite ki te mohio me te whakakore i te huaketo me te kore e puta i mua. E whakapono ana nga Kairangataiao ko tenei mate tuuturu na nga ahuatanga ira, i te rongonga o mua ki nga huaketo rite, penei i te makariri noa, i etahi atu coronaviruses ranei.

Kua whiwhi i te mate mate

Ko tetahi atu ahua o te mate kare he mate, ka puta i te wa e whakawhanake ana te punaha mate o te tangata i te urupare ki tetahi tukumate motuhake i muri i te rongonga, i te werohanga ranei. I roto i te take o Covid-19, ko nga tangata kua pangia, kua ora ake ka taea te whakawhanake i nga paturopi hei tiaki i nga mate a meake nei. He rereke te roa me te whaihua o tenei mate mate, me etahi tangata he kaha ake, he roa ake te whakamarumaru i era atu.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: Ka taea e te katoa te whakawhanake i te mate mate ki a Covid-19?

A: Ahakoa ka taea e te nuinga o nga tangata takitahi te whakawhanake i etahi taumata o te mate, ka rereke te kaha me te roa o tenei mate.

P: Kei te mate nga tamariki ki te Covid-19?

A: Ka taea e nga tamariki te pangia me te tuku i te huaketo, engari i te nuinga o te waa ka pa ki a raatau nga tohu ngawari ki nga pakeke.

P: Ka taea te tuku mate mate mai i te whaea ki te tamaiti?

A: Ko etahi rangahau e kii ana ka taea te tuku paturopi mai i te whaea ki tana peepi i te wa e hapu ana, ma te tiaki i etahi taumata.

Hei mutunga, ko nga take kei muri i te mate o etahi tangata ki a Covid-19 kei te rangahaua nuitia. Ko te mate mate maori me te mate kare e whai waahi ana ki te tiaki i te tangata mai i te huaketo. Ma te mohio ki enei tikanga ka awhina i te whanaketanga o nga kano kano me nga maimoatanga whai hua, i te mutunga ka awhina ki te whakahaere i te horapa o te mate urutaru.