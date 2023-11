He aha ahau i mate nui ai ki te COVID ahakoa kua werohia ahau?

I te tipu haere tonu o te mate urutaru COVID-19, ko nga mate pakaruhanga i waenga i nga tangata kua werohia he take hei awangawanga. He mea whakapouri ki te pa ki te mate ahakoa kua werohia katoatia, engari he mea nui kia mohio ki nga take kei muri i enei keehi pakaruhanga me te mahi a nga kano kano hei whakaiti i nga mate kino.

Ka puta nga mate pakaru i te wa e pa ana te tangata kano kano kano ki te huaketo ahakoa kua whiwhi i a raatau inenga tohutohu mo te kano kano COVID-19. Ahakoa ka tino whakaitihia e nga kano kano te mate o te mate, ehara i te 100% te maamaa. Ko te tikanga he iti te ōrau o te hunga kano kano ka taea tonu te pangia, ahakoa he ngawari ake nga tohu ka whakatauritea ki te hunga kaore i werohia.

He maha nga mea ka whai waahi ki nga mate pakaru. Tuatahi, karekau he kano kano e tino tika ana, a ko nga keehi pakaru he hua e tumanakohia ana. Ko te whai huatanga o nga kano kano ka rereke pea i runga i nga ahuatanga penei i te pakeke, nga tikanga hauora, me te ahua o nga momo rerekee hou. I tua atu, ko te taumata o te rongo ki te huaketo ka pa ki te tupono o nga mate pakaru.

He mea nui kia mohiohia ahakoa ka pa te tangata kano kano ki te COVID-19, ka tiakina tonu e te kano kano ki nga mate kino, te hohipera me te mate. Kua kitea he tino whai hua nga kano kano ki te whakaiti i te tupono o te mate kino me te aukati i nga punaha hauora nui.

FAQ:

P: Mena kua tino werohia ahau, he aha ahau i mate tonu ai i te COVID-19?

A: Ahakoa ka tino whakaitihia e nga kano kano te mate o te mate, ka puta tonu nga keehi pakaru. Ko nga kano kano te tuatahi hei tiaki i nga mate kino, i te hohipera me te mate.

P: He mea noa nga mate pakaruhanga?

A: He onge nga mate pakaruhanga, i te whakaaro ki te maha o nga tangata kua werohia. Ko te nuinga o nga tangata kano kano ka pa ki te mate COVID-19 ka pa ki nga tohu ngawari, he koretake ranei.

P: Ka taea e au te tuku i te huaketo mena he mate pakaru taku?

A: Ahakoa te nuinga o te wa e pa ana nga mate urutomo ki nga uta viral iti, ka taea tonu te tuku i te huaketo ki etahi atu. Na reira, he mea nui ki te whai tonu i nga aratohu hauora a te iwi penei i te mau kanohi kanohi me te mahi i nga haerenga hapori.

P: Me kano kano kano ahau mena ka taea nga mate pakaru?

A: Tino. Ko nga kano kano te taputapu tino whai hua hei aukati i nga mate kino me te whakaheke i te paanga o te mate urutaru. Ka whai waahi nui ratou ki te tiaki i nga tangata takitahi me nga hapori.

Hei whakatau, ko nga mate pakaruhanga i waenga i nga tangata kua werohia, ahakoa he pouri, ehara i te mea ohorere. Ka tino whakaitihia e nga kano kano te mate kino me te whakamarumaru nui ki te COVID-19. He mea nui ki te whai tonu i nga aratohu hauora a te iwi me te akiaki i te kano kano hei awhina ki te whakamutu i tenei raru hauora o te ao.