Ko wai te tangata mangu tino taonga i Arkansas?

I roto i te kawanatanga o Arkansas, i puta mai he ahua whakamiharo ko tetahi o nga tangata whai rawa o te rohe. Ko John H. Johnson tona ingoa, he kaipakihi paionia me te kaikawe pāpāho i whai paanga nui ki te hapori o Awherika o Amerika. Ko te korero angitu a Johnson ko tetahi o te manawanui, te auaha, me te whakatau.

Ua fanauhia o John H. Johnson i te 19 no tenuare 1918, i Arkansas City, Arkansas. I tipu ia i roto i te rawakore, he maha nga wero e pa ana ki a ia na te whakahāwea iwi. Heoi, na te wawata me te puku o Johnson i arai ia ia ki te whakatu i tetahi emepaea panui ka huri i te whenua o te hunga pāpāho mangumangu mo ake tonu atu.

I te tau 1942, i whakaturia e Johnson te Johnson Publishing Company, ka noho hei kainga mo tana whakaputanga rangatira, eponi moheni. I tere te rongonui a Eponi, ka noho hei reo kaha mo nga Awherika o Awherika, e hipoki ana i nga kaupapa mai i nga kaupapa torangapu me nga tikanga ki te ahua me te whakangahau. He mahi nui te maheni ki te hanga whakaaro o te iwi me te whakatairanga i nga ahua pai o nga tangata mangumangu i te wa o te ngangautanga iwi me te rerekeetanga.

Ko te angitu a Johnson kaore i mutu ki a Eponi. I te tau 1951, i whakarewahia e ia JETI moheni, he panui ia wiki e aro ana ki nga korero me nga huihuinga o naianei e pa ana ki te hapori o Awherika o Amerika. I noho a JET te moheni pango e tino panuitia ana i te ao, i whakakaha i te awe me te whai rawa o Johnson.

Na roto i ana whakaputanga, i tukuna e Johnson he papa mo nga kaituhi pango, nga kaitango whakaahua, me nga kairipoata, ka hoatu ki a ratou nga whai waahi karekauhia i etahi atu waahi. I whakamahia ano e ia ona rawa me ona mana ki te tautoko i nga kaupapa tika tangata me te whakatairanga i nga kaupapa matauranga.

FAQ:

P: I pehea a John H. Johnson i noho ai hei tangata mangu tino taonga i Arkansas?

A: I whakaturia e John H. Johnson te Johnson Publishing Company me te whakarewa i nga moheni rongonui penei i a Ebony me JET, i riro i te tini o nga kaipānui me nga whiwhinga panui, e whai hua ana ki ana rawa.

P: He aha te paanga o nga tuhinga a Johnson ki te hapori o Awherika o Amerika?

A: He nui te mahi a nga moheni Ebony me JET ki te hanga whakaaro o te iwi, ki te whakatairanga i nga whakaahua pai o nga tangata mangumangu, me te whakarato i tetahi papa mo nga kaituhi pango me nga kairipoata.

P: I whakamahia e Johnson ana rawa mo nga mahi atawhai?

A: Ae, i tautoko a Johnson i nga kaupapa motika tangata me nga kaupapa matauranga, ma te whakamahi i ana rawa me ana awe ki te whai paanga pai ki te hapori.

P: Kei te panui tonu a Ebony me JET i tenei ra?

A: Ko te mea pouri, i whakamutua e nga moheni e rua te whakaputa i nga wa katoa i te tau 2019. Heoi, kei te maumahara tonu, kei te whakanuihia o raatau taonga tuku iho me o raatau paanga ki nga papaaho pango.

Ko te haerenga a John H. Johnson mai i te rawakore ki te noho hei tangata mangu tino taonga i Arkansas he tohu mo te kaha o te whakatau me te kaipakihi. Ko ana koha ki te hapori o Awherika o Amerika me te umanga panui ka maumahara ake ake hei whakatutukitanga angitu.