Ko wai te kaiahuwhenua rawakore nana i hanga a Walmart?

I roto i te ao pukumahi o te hokohoko, he iti noa nga ingoa ka rite ki a Walmart. Na te nui o te noho me te whai waahi ki te ao katoa, he uaua ki te whakaaro ko tenei toa toa i mua i te whakaaro o te tangata mahi paamu. Ko Sam Walton, te tangata i muri i te rangatiratanga o Walmart, i timata me te toa kotahi i te tau 1962 ka huri hei toa nui rawa atu o te ao.

I whanau i te Maehe 29, 1918, i Kingfisher, Oklahoma, i tipu ake a Sam Walton i te wa o te paheketanga nui. I akona e ia te uara o te mahi pukumahi me te mahi kaipahua mai i te tamarikitanga, i te kaha o tana whanau ki te whai oranga. Whai muri i tana mahi hoia i te Pakanga Tuarua o te Ao, ka uru atu a Walton ki te umanga hokohoko, ka whakatuwhera i tana toa momo tuatahi i Newport, Arkansas.

I te tau 1962 i whakatuwheratia e Walton te toa Walmart tuatahi i Rogers, Arkansas. I runga i te aro ki te whakarato taonga utu nui ki nga hapori taiwhenua, ka tere te kaha o te tirohanga a Walton. I whakaurua e ia nga tikanga auaha penei i te hoko pukapuka nui me nga rautaki utu kaitaua, i taea ai e ia te tuku utu iti ake i ana whakataetae.

FAQ:

Q: He aha te Walmart?

A: Ko Walmart he kaporeihana hokohoko maha e whakahaere ana i te mekameka o nga maakete nui, nga toa utu utu, me nga toa toa.

P: I pehea a Sam Walton i angitu ai?

A: Ko te angitu a Sam Walton ka taea te kii na tana aro nui ki te whakarato taonga utu nui, rautaki pakihi auaha, me te maarama hohonu ki te umanga hokohoko.

Q: I pehea te tipu o Walmart hei kamupene ao?

A: Ko te tipu o Walmart ka taea te kii ki tana rautaki roha, i uru ki te whakatuwhera i nga toa hou, te hoko i nga mekameka hokohoko o naianei, me te whakawhānui atu ki te ao.

Q: He aha te momo toa?

A: Ko te toa momo he whare hokohoko e hoko ana i te maha o nga momo taonga mo te whare, kakahu, me etahi atu taonga.

Ko te whakapau kaha a Sam Walton ki te pai o nga kaihoko me tana kaha ki te urutau ki nga huringa o te maakete i kaha te tipu o Walmart. I tenei ra, neke atu i te 11,000 nga toa i roto i nga whenua 27 a Walmart, e mahi ana i nga miriona taangata puta noa i te ao. Ahakoa tana angitu nui, kaore rawa a Walton i wareware ki tana timatanga haahaa i a ia he kaiahuwhenua rawakore. Kei te ora tonu tana taonga tuku iho, i te mea kei te hanga tonu a Walmart i te whenua hokohoko puta noa i te ao.