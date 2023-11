By

Ko wai te tangata tuatahi ki a Walmart?

I roto i te ao hokohoko, ko Walmart he ingoa whare kua rite ki te ngawari, te utu, me te wheako hokohoko kotahi. Engari kua whakaaro koe ko wai te tangata matakite i muri i tenei toa hokohoko? Kia rukuhia te hitori o Walmart ka kitea ko wai te tangata tuatahi nana tenei emepaea hokohoko.

Nga Taketake o Walmart

I whakaturia a Walmart i 1962 e Sam Walton, he kaipakihi matakite mai i Arkansas, United States. Ko Walton, i whanau mai i te tau 1918, he ngakau nui ki te hokohoko me te aro nui ki nga huarahi pakihi. I whakapono ia ki te tuku hua kounga ki nga kaihoko ki nga utu utu, a ko tenei whakaaro te turanga o te angitu o Walmart.

Ko te Toa Walmart Tuatahi

Ko te toa Walmart tuatahi, e mohiotia ana ko Walmart Discount City, i whakatuwheratia ona tatau i te 2 o Hurae, 1962, i Rogers, Arkansas. He timatanga iti mo te mea ka riro i muri mai te toa nui rawa atu o te ao. Ko te angitu o te toa i akiakihia e nga rautaki auaha a Walton, penei i te tuku i te tini o nga hua, te whiriwhiringa tika me nga kaihanga mo nga utu iti, me te whakamahi i nga tikanga whakahaere taonga pai.

Ko Sam Walton te Rangatiratanga

I te mea ko te kaiwhakaara o Walmart, ko Sam Walton te tangata tuatahi nana te kamupene. I pupuri ia i te nuinga o nga hea me te noho hei tiamana mo te poari tae noa ki tona matenga i te tau 1992. I raro i tana kaiarahi, ka tere te tipu o Walmart, ka whakatuwhera i nga toa hou puta noa i te United States, ka mutu ka toro atu ki te ao.

FAQs

Q: I pehea a Walmart i tipu ai hei toa hokohoko ao?

A: Ko te tipu o Walmart ka taea te kii ki tana aro nui ki te pai o nga kaihoko, nga utu iti, me te pai o te whakahaere. I whakatinanahia e te kamupene nga tikanga whakahaere mekameka tuku hou, i awhi i te hangarau, me te whakawhānui i ana tuku hua ki te whakatutuki i nga hiahia a nga kaihoko.

Q: Na wai a Walmart inaianei?

A: He kamupene hokohoko a Walmart, a ka wehewehea tona mana ki waenga i nga kaipupuri hea maha. Ko te whanau Walton, nga uri o Sam Walton, kei te pupuri tonu i tetahi waahi nui i roto i te kamupene me te whai kaha ki te whakahaere.

Q: E hia nga toa Walmart i tenei ra?

A: I te tau 2021, neke atu i te 11,500 nga toa i roto i nga whenua 27, na Walmart tetahi o nga kaituku mahi nui rawa atu i te ao.

Hei whakatau, ko Sam Walton te tangata tuatahi ki a Walmart. Ko tana wairua kaipakihi me tana piripono ki te whakarato ki nga kaihoko nga hua kounga me nga utu utu utu i whakatakoto te turanga mo te angitu o Walmart. I tenei ra, kei te kaha haere tonu a Walmart hei toa toa o te ao, e kawe whakamua ana i nga taonga tuku iho o tana kaiwhakarewa matakite.