whakarāpopototanga:

Ko te whainga ki te hanga robots humanoid kua miharo nga kaiputaiao me nga miihini mo nga tau tekau. Ko enei karetao, i hangaia kia rite ki te ahua o te whanonga tangata, he kaha ki te huri i nga momo ahumahi me te whakapai ake i o tatou oranga o ia ra. Engari ko wai te robot humanoid tuatahi? I roto i tenei tuhinga, ka rukuhia e matou te hitori o te robotics humanoid, te tirotiro i nga mahi paionia i puta ai te hanganga o te robot humanoid tuatahi me tona paanga ki te mara.

Kupu Whakataki:

Ko nga robots Humanoid he miihini e mau ana nga ahuatanga o te tinana kia rite ki o te tangata. Kei a ratou nga pukoro, nga kaitahuri, me nga algorithm mohio mohio e taea ai e ratou te taunekeneke me o raatau taiao me te mahi i nga mahi. Ko te whakawhanaketanga o nga robots humanoid i akiakihia e te hiahia ki te mohio ki te mohiotanga o te tangata, ki te ahu whakamua i te hangarau robotics, me te torotoro i nga tupono o te taunekeneke tangata-robot.

Ko te Robot Humanoid Tuatahi:

Ko te karetao humanoid tuatahi, e mohiotia ana he penei te ingoa, ko "Geminoid" i hangaia e te karetao Hapanihi Hiroshi Ishiguro i te tau 2006. I hangaia a Geminoid kia rite ki te tangata, he ahua ora te ahua me nga nekehanga. I hangaia ma te whakakotahitanga o nga robotics, animatronics, me nga tikanga waea.

I tohuhia e Geminoid tetahi tohu nui i roto i te mara o te robotics humanoid. Ko tana hanganga i whakaatu te kaha ki te whakawhanake karetao ka taea te whakataurite i te ahua me te whanonga o te tangata me te tino tika. Mai i tera wa, he maha nga ahunga whakamua kua mahia i roto i te mara, e arai ana ki te whakawhanaketanga o nga robots humanoid tino matatau me te kaha.

Paanga me nga tono:

Ko te whakawhanaketanga o nga robots humanoid kua whakatuwherahia te whānuitanga o nga tono puta noa i nga momo ahumahi. Ko enei robots he kaha ki te awhina i te hauora, te matauranga, te whakangahau, tae atu ki te torotoro waahi. Ka taea te whakamahi i nga robots Humanoid hei hoa mo nga kaumatua, hei awhina whakaako i roto i nga akomanga, hei kaiwhakaari i nga whare tapere, hei kaiawhina i nga mahi uaua e hiahia ana kia rite ki te tangata.

I tua atu, ko nga robots humanoid he mahi nui ki te ahu whakamua i to maatau mohio ki te mohio me te whanonga tangata. Ma te ako me pehea te taunekeneke a te tangata me nga robots humanoid, ka mohio nga kairangahau ki nga hihiko o te hapori, te aroha o te tangata, me nga mea e whakaawe ana i nga hononga tangata-robota.

FAQ:

Q: Kei te whakamahia noa nga robots humanoid mo nga kaupapa rangahau?

A: Kao, he maha nga tono a nga robots humanoid i tua atu i te rangahau. Kei te whakawhanakehia mo nga momo ahumahi, tae atu ki te hauora, te matauranga, te whakangahau, me etahi atu.

Q: Ka taea e nga robots humanoid te whakakapi i nga tangata i etahi mahi?

A: Ahakoa ka taea e nga robots humanoid te mahi i etahi mahi i mahia e te tangata, kare pea he whakakapi. Ko nga robots Humanoid ka kaha ake te mahi ki te taha o te tangata, ki te whakakii i o raatau pukenga me te awhina i nga waahanga motuhake.

Q: He aha etahi atu robots humanoid rongonui?

A: I tua atu i a Geminoid, ko etahi atu robots humanoid rongonui ko ASIMO na Honda, Atlas na Boston Dynamics, me Sophia na Hanson Robotics. Ko ia o enei karetao i whai waahi ki te ahu whakamua o nga karetao humanoid i nga huarahi ahurei.

Conclusion:

Ko te hanga o te karetao humanoid tuatahi, a Geminoid, he tohu nui i roto i te mara o te robotics. Mai i tera wa, kei te tipu haere tonu nga robots humanoid, kua kaha ake te mohio me te kaha. Ko enei karetao te kaha ki te huri i nga momo umanga me te whakapai ake i o tatou oranga o ia ra. I te wa e ahu whakamua ana te rangahau me te whanaketanga o te robotics humanoid, ka taea e tatou te tumanako kia nui ake nga ahunga whakamua a meake nei.