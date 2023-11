Ko wai ko Sams tuatahi ko Costco ranei?

I te ao o nga karapu whare putunga, e rua nga tangata nunui e tu teitei ana: Sam's Club me Costco. Ko enei roroa hokohoko kua rite ki te hokohoko nui, e tuku ana ki nga kaihoko te whai waahi ki te hoko i nga rahinga nui i nga utu whakaheke. Engari ko wai te mea tuatahi ki te para i te huarahi mo tenei huringa hokohoko?

Ko Sam's Club, he wehenga o Walmart, i whakaturia i te tau 1983. Ko te whakaaro o te kaiwhakarewa Walmart a Sam Walton, ko Sam's Club i hangaia hei whakatutuki i nga kaipakihi iti me nga tangata takitahi e rapu ana ki te penapena moni ma te hoko taonga i te nuinga. Na tana tauira mema-mema, ka tere te rongonui a Sam's Club, ka noho hei ingoa whare.

I tetahi atu taha, ko Costco, i hangaia i te tau 1983 ano, he rereke nga korero o te takenga mai. I mohiotia tuatahi ko Price Club, na Sol Price, he pionia i roto i te umanga hokohoko. Ko te Karapu Utu i whai kia whai waahi nga pakihi iti ki nga taonga utu utu. I te tau 1993, i hanumi te Karapu Utu ki a Costco, a, i tangohia e te kamupene te ingoa Costco Wholesale Corporation e mohiotia nei i enei ra.

Na, ko wai te tuatahi? Ko te tikanga, ko Sam's Club me Costco i whakatuu i te tau kotahi. Heoi, i whakatuwherahia e te Karapu a Sam tana karapu whare putunga tuatahi i etahi marama i mua i te Karapu Utu, he iti nei te ahua o te mea ko ia te tuatahi ka eke ki te maakete.

FAQ:

Q: He aha te karapu whare putunga?

A: Ko te karapu whare putunga he momo toa toa e tuku ana ki nga kaihoko te whai waahi ki te hoko taonga i te nuinga i nga utu whakaheke. Ko enei toa ka tono mema kia uru atu ki a raatau hua me o raatau ratonga.

Q: He aha te tauira o te mema-mema?

A: Ko te tauira mema-mema he rautaki pakihi ka utua e nga kaihoko he utu hei mema mo tetahi toa, whakahaere ranei. Hei utu, ka uru nga mema ki nga hua motuhake, ratonga, me nga utu.

Q: Ko Sam's Club me Costco anake nga karapu whare putunga?

A: Ahakoa ko Sam's Club me Costco nga karapu whare putunga rongonui, tera ano etahi atu kaitakaro kei te maakete, penei i te Karapu Wholesale a BJ me nga momo karapu whare putunga a-rohe.

Hei whakamutunga, ko te Sam's Club raua ko Costco i whai waahi nui ki te whakarereke i te ahua o te hoko tangata ma te whakauru i te kaupapa o nga karapu whare putunga. I te whakatuwheratanga a Sam's Club i ona kuaha i etahi marama i mua i te Karapu Utu, he nui te paanga o nga kamupene e rua ki te umanga hokohoko, a, kei te ora tonu i enei ra. Ahakoa he mema pono koe mo te Karapu a Sam, he kaihoko pono ranei a Costco, kaore e taea te whakakore i te awe o enei karapu whare putunga i runga i to maatau hokohoko.