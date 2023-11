Ko wai e pai ake ana ki a raatau kaimahi: Walmart, Target ranei?

I roto i te ahumahi hokohoko, e rua nga tangata nunui e tu ana: Walmart me Target. He nui te noho a nga kamupene e rua ki te United States me te mahi i nga mano o nga kaimahi. Heoi, ka tae mai ki te maimoatanga o nga kaimahi, he rereke nga rereketanga i waenga i nga toa hokohoko e rua.

Walmart: Neke atu i te 2.3 miriona nga kaimahi puta noa i te ao, ko Walmart te kaituku mahi motuhake nui rawa atu i te ao. He maha nga huarahi mahi a te kamupene, mai i nga tuunga whakaurunga ki nga mahi whakahaere. Heoi, kua whakahēhia a Walmart i mua mo ana mahi mahi. Kua amuamu etahi o nga kaimahi mo te iti o te utu, te kore e tika nga painga, me te whakawero i nga tikanga mahi. I tua atu, kua puta nga whakapae mo te whakahāwea i te ira tangata me te mahi kino ki nga kaimahi.

Whakamahia: Ko Target, i tetahi atu taha, kua whai ingoa mo te pai ake o nga kaimahi. He kaha te aro o te kamupene ki te whakawhanaketanga o nga kaimahi me te tuku i nga momo kaupapa whakangungu me nga huarahi ki te ahu whakamua. Ka whakawhiwhia ano e Target nga utu whakataetae me nga painga, tae atu ki te kapinga hauora me nga mahere reti. Kua whakamihia te kamupene mo tana taiao mahi whakauru me tana kaha ki te whakatairanga i te rereketanga me te whakauru.

FAQ:

Q: He aha etahi painga mo nga kaimahi e tukuna ana e Walmart?

A: Ka whakawhiwhia e Walmart nga painga penei i te inihua hauora, 401(k) mahere, me nga utu kaimahi. Heoi ano, ka rereke pea te whānuitanga me te kounga o enei painga i runga i te turanga me te waahi o te kaimahi.

U: He nui ake nga utu a Target i a Walmart?

A: Ko te tikanga, he iti ake te utu a Target i a Walmart. Heoi, ka rereke nga utu utu i runga i nga ahuatanga penei i te waahi me te waahi mahi.

Q: He kaha tonu a Walmart me Target ki te whakapai ake i te maimoatanga kaimahi?

A: Kua whakapau kaha nga kamupene e rua ki te whakatika i nga awangawanga a nga kaimahi. Kua whakatinanahia e Walmart nga kaupapa ki te whakanui ake i nga utu me te whakapai ake i nga whakaritenga whakarite. Kua aro a Target ki te whakawhānui ake i nga painga me te whakarato rauemi mo te oranga o nga kaimahi.

Hei whakamutunga, ahakoa ko Walmart raua ko Target he kaitakaro nui i roto i te umanga hokohoko, ko te ahua kei te aro nui a Target ki te pai me te oranga o nga kaimahi. Ko te aro nui a Target ki te whakawhanaketanga o nga kaimahi, nga utu whakataetae, me te taiao mahi whakauru he wehe ke atu i a Walmart. Engari, he mea nui kia mohio he rereke nga wheako o ia tangata, a he mea tika kia rangahau me te whakaaro ki nga mea maha i te wa e arotake ana i nga huarahi mahi.