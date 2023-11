By

Na wai tonu a Walmart?

I roto i te tipu haere tonu o nga taonga hokohoko, kua noho tonu a Walmart hei mana rangatira mo nga tau tekau. Na tana whatunga toa me te noho ipurangi, kua rite te kamupene ki te hokohoko utu. Engari ko wai tonu te rangatira o tenei behemoth hokohoko?

He kamupene hokohoko a Walmart, ko te tikanga ka horahia tona mana ki waenga i nga kaipupuri hea maha e pupuri ana i nga hea o nga rakau a te kamupene. I runga i nga korero hou e waatea ana, ko te whanau Walton, nga uri o te kaiwhakarewa o Walmart a Sam Walton, kei a ratou tonu tetahi waahanga nui o te kamupene. Ko te mea pono, ka kiia ko ratou tetahi o nga whanau whai rawa o te ao na runga i o raatau pupuri Walmart.

Ko te mana o te whanau Walton ko Walton Enterprises LLC, he hinonga na te whanau e whakahaere ana i a raatau hea Walmart. Ahakoa karekau i te whakapuakihia te paheketanga tika o to ratou mana rangatira, e kiia ana kei te tata ki te 50%. Ma tenei ka nui te awe ki runga i te ahunga a te kamupene me nga tikanga whakatau.

FAQ:

Q: He aha te kamupene hokohoko-a-iwi?

A: Ko te kamupene hokohoko-a-iwi he kamupene kua wehewehea tona mana ki nga hea o nga kararehe ka taea te hoko me te hoko e te iwi whanui i runga i nga whakawhitinga kararehe.

Q: Ko wai te whanau Walton?

A: Ko te whanau Walton te whanau o te kaiwhakarewa o Walmart, a Sam Walton. Kua whai waahi nui ratou ki te tipu me te angitu o te kamupene, me te noho tonu ki te whai waahi nui.

P: He pehea te awe o nga Walton ki a Walmart?

A: He nui te mana o te whanau o Walton ki runga i nga whakataunga rautaki a Walmart, te whakaturanga poari, me te ahunga whanui.

Ahakoa e pupuri ana te whanau Walton i tetahi tĭtĭ mana nui, he mea nui kia mahara ko te mana pupuri a Walmart ehara i te mea iti ki a raatau. Ko te toenga o te mana pupuri ka horahia ki waenga i nga kaipakihi whakahaere, i nga moni takirua, me nga kaipupuri hea takitahi. Ma tenei hanganga rangatira kanorau e whakarite kia noho haepapa a Walmart ki te tini o nga tangata whai paanga.

Hei whakatau, kei te pupuri tonu te whanau Walton i tetahi heamana nui ki Walmart, engari kua horahia te mana o te kamupene ki waenga i nga tini kaipupuri hea. I te tipu haere tonu o te whenua hokohoko, he rawe ki te kite i te ahua o te urutau me te oranga o Walmart i raro i te mana roopu o ana kaipupuri hea.