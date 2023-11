Ko wai e kore e tika kia whiwhi kano kano kowha?

Ko wai te mea e kore e whiwhi kano kano kirika?

Ko te shingles, e mohiotia ana ko te herpes zoster, he mate kino kino na te huaketo varicella-zoster. Ko te nuinga o nga wa ka pa ki nga pakeke pakeke me nga taangata kua ngoikore te punaha mate. Hei aukati i tenei ahuatanga, ka watea he kano kano kano. Heoi, karekau nga tangata katoa e ahei kia whiwhi i tenei kano kano. Ka tirotirohia ko wai e tika kia karohia te kano kano kano me te aha.

FAQ:

Q: He aha te shingles?

A: Ko te shingles he mate viral e puta ai te ponana mamae. Na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei.

P: He aha te kano kano kano?

A: Ko te kano kano kano he mahi aukati hei whakaiti i te tupono ki te whakawhanake i te mate, ka whakaiti ranei i te kaha o te mate mena ka puta. E taunaki ana mo nga taangata 50 me te pakeke ake.

P: Ko wai me karo i te kano kano kano?

A: He haumaru te kano kano kowha mo te nuinga o nga tangata. Engari, he iti noa nga waahanga. Ko nga tangata ka taka ki roto i nga waahanga e whai ake nei me karo i te whiwhi kano kano:

1. Ko te hunga kua ngoikore te punaha mate: Mena he ngoikore koe na te mate HIV/AIDS, te mate pukupuku, te whakawhitinga okana ranei, kare pea e pai te kano kano kirika ki a koe. Korero atu ki to kaiwhakarato hauora mo nga tohutohu whaiaro.

2. Nga wahine hapu: Kei roto i te kano kano kano kano, he huaketo ora, tera pea ka pa he mate ki te tipu o te kukune. No reira, me karo nga wahine hapu ki te tango i te kano kano kano kia whanau ra ano.

3. Ko nga tangata e mate mate mate ana: Mēnā he mate pāwera nui koe ki tētahi wāhanga o te kano kano, pērā i te gelatin, te neomycin rānei, he mea nui kia whakamōhio atu ki tō kaiwhakarato hauora. Ka taea e ratou te whakatau mena he haumaru te kano kano ki a koe, ka taunaki ranei i tetahi atu.

4. Ko nga tangata e pa ana ki te shingles i tenei wa: Mena kei te raru koe i te pakarutanga o te kowha, kaore i te tūtohutia kia whiwhi kano kano. Tatari kia memeha nga tohu i mua i te whakaaro ki te werohanga.

He mea nui ki te korero ki to kaihautu hauora i mua i te whakatau i nga whakatau mo te kano kano kano. Ka taea e ratou te aromatawai i o ahuatanga takitahi me te whakarato tohutohu whaiaro e pa ana ki to hitori hitori me te mana hauora o naianei.

Hei whakamutunga, ahakoa he haumaru me te whai hua te kano kano kowha, me karo etahi tangata ki te kano kano. Ko te hunga e ngoikore ana te punaha mate, nga wahine hapu, nga tangata e mate mate mate kino ana ki nga waahanga kano kano, me te hunga e pa ana ki te shingles i tenei wa me toro atu ki o raatau kaiwhakarato hauora mo te arahi. Kia maumahara, he mea nui te aukati, no reira he mea nui ki te matapaki i o whiringa me tetahi tohunga ngaio hauora hei whakarite i te huarahi pai mo to ahuatanga motuhake.