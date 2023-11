Ko wai kia kaua e tango i te kano kano COVID?

I te wa e haere tonu ana nga kaupapa kano kano COVID-19 puta noa i te ao, he mea nui kia maarama ahakoa he mea nui nga kano kano ki te patu i te mate urutaru, kaore pea e pai mo te katoa. Ko etahi taangata kia tupato, kia karo ranei i te tango i te kano kano COVID. I konei, ka rukuhia nga korero mo te hunga e kore e tango i te kano kano me te aha.

1. Tauhohenga mate mate: Ko nga tangata e whai korero ana mo nga tauhohenga mate mate kino ki tetahi o nga waahanga kano kano me karo i te tango i te kano kano COVID. Ko enei tauhohenga ka uru pea ki te anaphylaxis, he urupare mate mate kino, he mate mate pea.

2. Nga Tikanga Hauora o raro: Ko nga tangata kei roto i etahi ahuatanga hauora me korero ki o raatau kaiwhakarato hauora i mua i te tango i te kano kano. Kei roto i tenei ko nga tangata e raru ana nga punaha mate, nga mate autoimmune, te hunga ranei e whai ana i nga maimoatanga immunosuppressive. I tua atu, ko nga wahine hapu me te hunga e whangai ana ki te u me rapu tohutohu hauora i mua i te werohanga.

3. Paerewa Tau: Ka herea pea nga kano kano na te iti o nga raraunga mo te haumaru me te whai huatanga ki etahi roopu reanga. Hei tauira, kare pea etahi kano kano kano i te taunaki mo nga tamariki kei raro iho i tetahi tau. He mea nui ki te whai i nga aratohu e whakaratohia ana e nga mana hauora e pa ana ki nga here tau mo nga kano kano motuhake.

4. Tuhinga o mua COVID-19: Ko nga tangata kua ora tata mai i te COVID-19 me korero ki o raatau kaiwhakarato hauora i mua i te whiwhi kano kano. Ahakoa te nuinga o te wa e taunakihia ana te kano kano ara mo te hunga kua pangia e te huaketo, ka taea e nga tohunga hauora te tuku tohutohu whaiaro i runga i nga ahuatanga takitahi.

FAQ:

P: Ka taea e au te tango i te kano kano COVID mena he mate mate ahau?

A: Mena kei a koe he hitori o te mate mate mate kino ki etahi waahanga kano kano, he mea tika kia karohia te tango i te kano kano COVID. Korero ki to kaiwhakarato hauora mo nga tohutohu whaiaro.

P: Me tango nga wahine hapu i te kano kano COVID?

A: Me korero nga wahine hapu ki o raatau kaiwhakarato hauora i mua i te werohanga. Ahakoa ko nga raraunga e waatea ana e kii ana ko nga painga o te kano kano kano nui atu i nga tupono, ka rereke pea nga ahuatanga o ia tangata.

P: Ka taea e nga tamariki te whiwhi kano kano COVID?

A: Ko te whai waahi o nga tamariki mo te kano kano COVID ka whakawhirinaki ki te kano kano motuhake me nga here tau kua whakaritea e nga mana hauora. He mea nui ki te whai i nga aratohu e whakaratohia ana e nga tohunga hauora.

Hei whakamutunga, ahakoa he taputapu nui nga kano kano COVID ki te aukati i te mate urutaru, me tupato etahi tangata ki te karo ranei i te kano kano na runga i nga mate mate mate, nga tikanga hauora, nga herenga tau, me nga mate COVID-19 tata nei. He mea nui ki te korero ki nga kaiwhakarato hauora mo nga tohutohu whaiaro me te whai i nga aratohu e whakaratohia ana e nga mana hauora ki te whakatau whakatau mo te werohanga.