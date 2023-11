Na wai te nuinga o Walmart?

I roto i te ao hokohoko, ka tu a Walmart hei behemoth, e rangatira ana i te maakete me ona whatunga toa me te noho ipurangi. Engari kua whakaaro koe ko wai te rangatira o tenei toa hokohoko? Kia rukuhia te hanganga mana o Walmart ka hurahia nga kaitoro matua kei muri i tana angitu.

Te Whanau Walton: Ko te nuinga o nga mana o Walmart kei roto i nga ringaringa o te whanau Walton, nga uri o te kaiwhakarewa o Walmart, a Sam Walton. No te tau 2021, kei te whanau Walton te 50% o nga hea a Walmart. Na tenei ko ratou te whanau whai rawa i te United States me tetahi o nga tino taonga o te ao. Ko nga rawa o te whanau i ahu mai i o raatau paanga ki Walmart.

Ētahi atu Kaipupuri: Ahakoa kei te whanau Walton te tĭtĭ nui rawa atu, he maha atu nga kaipupuri hea no ratou tetahi wahanga o Walmart. Kei roto i enei ko nga kaipakihi whakahaere, penei i nga moni takirua, putea penihana, me etahi atu umanga haumi. I tua atu, ka taea e nga kaipupuri moni takitahi te tango i nga hea o Walmart ma te maakete kararehe.

FAQ:

Q: He aha te kaipupuri hea?

A: Ko te kaipupuri hea he tangata takitahi, he hinonga ranei kei a ia nga hea me nga taonga i roto i tetahi kamupene. He paanga putea nga kaipupuri hea ki roto i te kamupene, ka riro pea he utu, he mana pooti ranei.

P: He pehea te painga o nga kaipupuri hea i te whai hea?

A: Ka taea e nga kaipupuri hea te whai hua mai i te whai hea ma nga utu, he wahanga o nga hua o te kamupene ka tohatohahia ki nga kaipupuri hea. Ka whai hua pea ratou i te maioha o te whakapaipai mena ka piki te uara o nga hea i roto i te waa.

Q: Ka taea e tetahi te hoko hea o Walmart?

A: Ae, ka taea e te tangata te hoko hea o Walmart ma te kaute nama. Ka hokona nga hea i runga i nga whakawhitinga kararehe, penei i te New York Stock Exchange, i raro i te tohu tohu "WMT."

Hei whakamutunga, ko te nuinga o nga mana o Walmart kei te whanau Walton, kei a ratou katoa te 50% o nga hea o te kamupene. Ko etahi atu kaipupuri hea, tae atu ki nga kaipupuri putea me nga kaipupuri moni takitahi, kei te pupuri i te waahi i roto i te toa hokohoko. Kua whai waahi nui tenei hanganga mana ki te tipu me te angitu o Walmart i roto i nga tau.