Na wai te nuinga o nga taonga Walmart?

I roto i te ao hokohoko, ka tu a Walmart hei kaha nui, e rangatira ana i te maakete me ona whatunga toa me te noho ipurangi. Engari kua whakaaro koe na wai te nuinga o nga taonga Walmart? Ka ruku tatou ki roto i te hanganga rangatira o tenei toa toa me te whakamarama i nga kaitoro matua.

Hanganga Rangatiratanga:

He kamupene hokohoko a Walmart, ko te tikanga kua wehewehea tona mana pupuri ki te maha o nga kaipupuri hea e pupuri ana i nga hea o nga rakau a te kamupene. Ka hokona, ka hokona enei hea i runga i nga whakawhitinga kararehe, penei i te New York Stock Exchange, ka taea e nga kaipupuri moni te pupuri i tetahi waahanga o te kamupene.

Te Whanau Walton:

Ko te whanau Walton, i mohiotia mo to raatau hononga ki a Walmart, kei te pupuri i te tĭtĭ nui rawa atu i roto i te kamupene. Na Sam Walton i whakatu, ka hoki mai te mana o te whanau ki nga ra tuatahi o te timatanga o Walmart. I tenei ra, kei te whanau Walton te 50% o nga hea o Walmart. Na tenei ko ratou te nuinga o nga kaipupuri hea, he nui te awe ki runga i nga mahi a te kamupene me nga tikanga whakatau.

Nga Kaipupuri Whakaputanga:

I tua atu i te whanau Walton, he maha ano nga putea a nga kaipakihi umanga ki Walmart. Kei roto i enei ko nga moni takirua, putea penihana, me etahi atu umanga haumi. Ko nga kaipupuri putea rongonui i Walmart ko te Vanguard Group, BlackRock, me te State Street Corporation. Ka whakahaerehia e enei umanga nga putea mo nga kaipupuri moni takitahi me te whai waahi nui ki te hanga i te whenua rangatira o te kamupene.

FAQ:

1. He aha te kaipupuri hea?

Ko te kaipupuri hea he tangata takitahi, hinonga ranei e whai hea ana i roto i tetahi kamupene. Ko nga kaipupuri hea he paanga putea ki te angitu o te kamupene, me te whai mana ki tetahi waahanga o ana hua, e kiia ana ko nga utu.

2. He aha te utu hokohoko?

Ko te utu hokohoko he kainga hokohoko e hokona ana nga hea o nga kamupene hokohoko whanui. Ka whakaratohia e ia he waahi mo nga kaipupuri moni ki te hokohoko i nga putea, ki te whakarite i te moni me te kitenga utu.

3. He aha te rerekee o nga kaipakihi whakahaere i nga kaipakihi takitahi?

Ka whakahaerehia e nga kaipupuri putea nga putea nui mo te maha o nga kaipupuri moni, penei i nga putea penihana, i nga moni takirua ranei. Ko nga kaipupuri moni takitahi, i tetahi atu taha, ka haumi i a raatau ake moni ki roto i nga rakau, i etahi atu taputapu putea ranei.

Hei whakamutunga, ko te nuinga o nga mana o Walmart kei te whanau Walton, me te tata ki te 50% o nga hea o te kamupene. Ka whai waahi nui ano nga kaipakihi umanga ki te hanganga mana o Walmart. Ma te mohio ki te kaha o te mana rangatira o tetahi kamupene penei i a Walmart, ka kitea he tirohanga nui ki ana tikanga whakatau me nga tangata whai paanga ki te hanga i tona heke mai.