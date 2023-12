whakarāpopototanga:

Ko ChatGPT he tauira reo matatau i hangaia e OpenAI, he taiwhanga rangahau matauranga mohio. Heoi, ko te whakatau i te mana o ChatGPT ehara i te mahi ngawari. He whakahaere uaua a OpenAI me nga tini kaiwhaiwhai, tae atu ki nga kairangahau, nga miihini, nga kaipupuri moni, me nga kaiwhakamahi. Ka rukuhia e tenei tuhinga te patai mo wai te rangatira o ChatGPT me te tirotiro i nga tirohanga rereke e pa ana ki tona mana.

No wai a ChatGPT?

Ko te whakatau i te mana rangatira o ChatGPT he mea tino rerekee na te ahua uaua o OpenAI. Ko OpenAI he whakahaere e uru ana ki te maha o nga kaiwhaiwhai, he rereke nga tohu o te awe me te mana rangatira. E whai ake nei nga hinonga matua e whai waahi ana:

1. OpenAI hei whakahaere: Ko OpenAI, he poto mo Open Artificial Intelligence, ko te taiwhanga rangahau te kawenga mo te whakawhanake i te ChatGPT. I whakatühia i te tau 2015, a, mai i tera wa kua whiwhi putea mai i nga momo puna, tae atu ki nga kaipupuri putea me nga putea a te kawanatanga.

2. Kairangahau me nga miihini: Ko te roopu o nga kairangahau me nga miihini i OpenAI ka tuku i o raatau tohungatanga me o raatau kaha ki te whakawhanake me te whakapai ake i te ChatGPT. Ka whai waahi nui ratou ki te hanga i nga kaha me nga mahi o te tauira.

3. Nga Kaipupuri: Kua whiwhi moni nui a OpenAI mai i nga hinonga maha, tae atu ki nga umanga whakapaipai umanga me nga kamupene hangarau. Ka whakawhiwhia e enei kaipupuri moni he tautoko putea ki a OpenAI, a, ka whai mana pea ki nga whakatau a te whakahaere.

4. Kaiwhakamahi: Ka waatea te ChatGPT ki nga kaiwhakamahi e taunekeneke ana ki te tauira ma nga momo tono me nga papaaho. Ka tukuna e nga kaiwhakamahi nga urupare, nga whakaaro, me nga raraunga ka awhina i te whakamahine me te whakarei ake i te mahinga o te tauira.

Nga tirohanga mo te mana pupuri:

1. Te tirohanga a OpenAI: Kua whakanuia e OpenAI tana pono ki te whakarite kia whai hua te mohiotanga whanui (AGI) ki nga tangata katoa. E whai ana ratou ki te karo i te kukū o te mana me te kii kua whakatapua ratou ki te whakamahi i nga awenga ka riro mai i a ratou mo te AGI hei painga mo te katoa.

2. Te mana o te iwi: Ko etahi e tohe ana ko ChatGPT, he hua na te rangahau me te whanaketanga kua utua e te iwi whanui, me kiia he rauemi a te iwi. Ka tohe ratou kia nui ake te maaramatanga, te kawenga takohanga, me te mana manapori mo te whanaketanga me te whakatakotoranga o te tauira.

3. Te awe a te kaipakihi: I runga i nga moni whakangao putea i mahia ki OpenAI, ka whakapono etahi ka whai waahi nui pea nga kaipupuri moni ki nga mahi whakatau. Ko tenei tirohanga ka ara ake i nga awangawanga e pa ana ki nga taupatupatu o nga paanga me te kaupapa matua o te hua i runga i te oranga o te iwi.

4. Nga takoha a te Kaiwhakamahi: I te wa e taunekeneke ana nga kaiwhakamahi ki a ChatGPT me te tuku urupare utu nui, ka tohe etahi me whai waahi ratou ki te whakawhanaketanga me te mana whakahaere o te tauira. Ko tenei tirohanga e whakaatu ana i te hiranga o te whakauru i nga tirohanga a nga kaiwhakamahi ki te hanga i te heke mai o ChatGPT.

FAQ:

Q: Ko ChatGPT na te hinonga kotahi?

A: Kao, he uaua te whakatau i te mana o ChatGPT na te whai waahi o nga kaiwhaiwhai maha, tae atu ki a OpenAI hei whakahaere, nga kairangahau, nga miihini, nga kaipupuri moni, me nga kaiwhakamahi.

P: He aha te mana o OpenAI mo te mana rangatira?

A: Ko te whai a OpenAI ki te whakarite kia whai hua te AGI ki nga taangata katoa me te karo i te kukū o te mana. Kua whakapau kaha ratou ki te whakamahi i nga awenga ka riro ia ratou i runga i te AGI hei painga mo te katoa.

P: He pehea te awe a nga kaipupuri moni ki a ChatGPT?

A: Ka whakawhiwhia e nga kaipupuri putea he tautoko putea ki a OpenAI, ka whai mana pea ki nga whakatau a te whakahaere. Heoi ano, kaore i te tino whakamaramatia te whānuitanga o to raatau awe.

P: Me whakaarohia a ChatGPT he rauemi a te iwi?

A: Ko etahi e tohe ana na te mea he hua rangahau kua utua e te iwi whanui, me whakaaro a ChatGPT he rauemi a te iwi. Ka tohe ratou kia nui ake te maaramatanga, te kawenga takohanga, me te mana manapori mo tana whanaketanga me te tuku.

Q: Ka taea e nga kaiwhakamahi te whai waahi ki te whanaketanga o ChatGPT?

A: Ae, ka whai waahi nui nga kaiwhakamahi ma te tuku urupare, whakaaro, me nga raraunga hei whakapai ake i te mahinga o te tauira. Heoi ano, kaore ano kia whakatauhia te whānuitanga o te awe a nga kaiwhakamahi ki te whanaketanga me te whakahaeretanga o te tauira.

Rauemi:

– Te paetukutuku mana a OpenAI: https://openai.com/

– Tūtohinga OpenAI: https://openai.com/charter/