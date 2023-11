Na wai te 51% o Walmart?

I roto i te ao o nga roroa hokohoko, ko Walmart tetahi o nga kamupene tino mohio me te whai mana. Na tana kupenga nui o nga toa me nga momo momo hua, kua noho a Walmart hei ingoa whare mo nga miriona kaihoko huri noa. Engari kua whakaaro koe ko wai te hunga e mau ana i te nuinga o nga hea o tenei behemoth hokohoko? Kia rukuhia te hanganga mana o Walmart ka kitea ko wai te rangatira o te 51% o te kamupene.

Hanganga Rangatiratanga:

He kamupene hokohoko a Walmart, ko te tikanga kua wehewehea tona mana pupuri ki te maha o nga kaipupuri hea e pupuri ana i nga hea o nga rakau a te kamupene. I tenei wa, kaore he hinonga kotahi, he tangata takitahi ranei e pupuri ana i te 51% tĭtĭ whakahaere i Walmart. Engari, ka marara te mana pupuri ki waenga i te tini o nga kaipakihi whakahaere me te tangata takitahi.

Nga Kai-puipuera Nui:

Ko etahi o nga kaipupuri hea nui o Walmart ko nga umanga whakahaere haumi, nga putea penihana, me nga moni takirua. Ka whakahaerehia e enei hinonga nga haumi a o raatau kaihoko me te tohatoha i tetahi waahanga o a raatau putea ki nga taonga a Walmart. Ahakoa karekau he kaipupuri hea e mau ana i te nuinga o nga paanga, ko etahi o nga kaipupuri hea nui rawa atu ko te Roopu Vanguard, BlackRock, me State Street Corporation.

Nga Uiraa Ui:

P: Kei te whanau Walton tetahi waahanga nui o Walmart?

A: Ae, ko te whanau Walton, nga uri o te kaiwhakarewa o Walmart, a Sam Walton, no ratou tetahi wahanga nui o nga hea o te kamupene. Heoi, karekau e eke ki te 51%.

Q: Ka taea e te hanganga mana o Walmart te huri a muri ake?

A: Ae, ka huri te hanganga mana o tetahi kamupene hokohoko whanui i runga i te waa ka hokona nga hea ka hokona i te maakete kararehe. Heoi, ahakoa he nui te whakarereketanga o te mana pupuri me nui nga hea ka riro mai, ka hokona ranei.

P: Kaore te nuinga o nga rangatira ka pa ki nga mahi whakatau a Walmart?

A: Kao, ko te tukanga whakatau a Walmart kei te whakahaeretia e tana poari whakahaere, kei roto ko nga tangata takitahi i pootihia e nga kaipupuri hea. Ko te poari, me te roopu whakahaere whakahaere, te kawenga mo te whakatau rautaki mo te kamupene.

Hei whakatau, kaore he rangatira kotahi a Walmart e pupuri ana i te 51% tĭtĭ. Engari, ka marara noa te mana pupuri ki waenga i nga tini tangata whai hea whakahaere me te tangata takitahi. Ko nga mahi whakatau a te kamupene kaore e awehia e te kore o te nuinga o nga rangatira, na te mea kei te whakahaeretia e te poari whakahaere.