Ko wai te hanga kawhe Walmart?

Ina tae mai ki te kawhe, he waahi rongonui a Walmart mo nga kaihoko maha e rapu ana i nga whiringa utu. Engari kua whakaaro koe ko wai te kawhe e hokona ana i raro i te tohu Walmart? I roto i tenei tuhinga, ka rukuhia e matou te takenga mai o te kawhe Walmart me te whakamarama i nga kaiwhakarato kei muri i tenei hua e waatea ana.

Taketake o te Kawhe Walmart:

Ko Walmart tana kawhe mai i nga momo kaiwhakarato huri noa i te ao. Ko enei kaiwhakarato te kawenga ki te whakatipu, ki te hauhake, ki te tukatuka me te takai i nga pini kawhe i mua i te taenga atu ki nga whata Walmart. He kanorau te kupenga a te kamupene o nga kaihanga kawhe, me te whakarite kia mau tonu te tuku pini mai i nga rohe me nga whenua rereke.

kaituku:

Ka mahi tahi a Walmart me nga kaihanga kawhe nui me nga kaiahuwhenua iti ake. Ko etahi o nga kaiwhakarato nui ko nga kamupene kawhe rongonui penei i a Folgers, Maxwell House, me te Uara Nui (ko Walmart ake waitohu). He nui nga wheako o enei kaiwhakarato ki te umanga kawhe me te piri ki nga paerewa kounga hei whakarite kia whiwhi nga kaihoko i tetahi hua pai.

Mana Kounga:

Ka mau tonu a Walmart i nga tikanga whakahaere kounga kia tutuki ai te kawhe e hokona ana e ia ki nga tumanako a ona kaihoko. Ka mahi tata te kamupene me ana kaiwhakarato ki te aro turuki i te katoa o nga mahi whakaputa, mai i te kowhiringa piana ki te takai. Ma tenei ka whakarite ko te kawhe e hokona ana i raro i te tohu Walmart he rite tonu te kounga me te reka.

FAQ – Pātai auau:

Q: He tika te hokohoko kawhe a Walmart?

A: He maha nga whiringa kawhe ka tukuna e Walmart, tae atu ki nga hua hokohoko tika. Ko enei kawhe i ahu mai i nga kaiwhakarato e u ana ki nga kaupapa hokohoko tika, me te whakarite kia whiwhi nga kaiahuwhenua i nga utu tika mo a raatau mahi.

Q: Ko nga pini kawhe a Walmart he mea pararopi?

A: Ka tuku a Walmart i nga whiringa kawhe pararopi me te kawhe-kore. Ko nga pīni kawhe pararopi i ahu mai i nga kaiwhakarato e whai ana i nga tikanga ahuwhenua pararopi, me te karo i te whakamahi i nga pesticides waihanga me nga maniua.

Q: Ka taea e au te whai i te takenga mai o te kawhe Walmart?

A: Ahakoa e whakarato ana a Walmart i nga korero mo te whenua i takea mai mo ana hua kawhe, kare pea e taea te whai i te paamu motuhake, te rohe ranei na te uaua o te mekameka tuku.

Hei mutunga, ka ahu mai te kawhe Walmart mai i nga momo kaiwhakarato, tae atu ki nga kamupene kawhe nui me nga kaiahuwhenua motuhake. Ko te kamupene kei te aro nui ki te whakahaere i te kounga hei whakarite kia rite tonu te hua mo ona kaihoko. Ahakoa e pai ana koe ki te hokohoko tika, ki nga whiringa kaiao ranei, ka tukuna e Walmart nga momo whiringa kia pai ki nga hiahia rereke. Na, i te wa e pai ana koe ki te kapu kawhe Walmart, ka maioha koe ki te whatunga ao o nga kaiwhakarato e taea ai.