Na wai i hoko a Lowe's?

I roto i te ohorere o nga huihuinga, ko Home Depot, te kaihokohoko whakapaipai whare nui rawa atu i te United States, kua kii i tana hokonga mai i a Lowe's, tana whakataetae nui rawa atu. Ko te whakaaetanga, i whakatauhia inanahi, he tohu nui te hurihanga i roto i te umanga whakapai ake i te kaainga, a, he maha nga tangata i miharo mo nga paanga o tenei whakakotahitanga.

He aha te tikanga o tenei mo nga kaihoko?

Mo nga kaihoko, ka whai hua pai me te kino tenei hoko. I tetahi taha, ko te whakakotahitanga ka nui ake te whakataetae i waenga i te Home Depot me etahi atu kaihokohoko, ka iti ake nga utu me nga utu pai ake mo nga kaihoko. I tua atu, ko te whakakotahitanga o nga rauemi me nga tohungatanga o nga kamupene e rua ka taea te whakapai ake i te ratonga kaihoko me te whānuitanga o nga hua.

Heoi ano, kua puta te maaharahara o etahi o nga tohunga ka taea e tenei whakakotahitanga ka iti ake te whakataetae, ka piki ake nga utu me te iti o nga whiringa mo nga kaihoko. Kei te noho tonu kia kitea me pehea te paanga o te hokonga ki te katoa o te maakete o te maakete me te mutunga ka whai hua, ka kino ranei nga kaihoko.

He aha tenei hokonga?

Ko te whakatau ki te hoko mai i a Lowe's he waahanga o te rautaki whakatipu mo te wa roa a Home Depot. Ma te whiwhi i tana whakataetae nui rawa atu, ka whai a Home Depot ki te whakapakari i tana tuunga maakete me te whakawhānui i tana turanga kaihoko. Ma tenei nekehanga ka taea e te Home Depot te toro atu ki te whatunga toa a Lowe me te uru atu ki nga maakete hou.

He aha te tikanga o tenei mo nga kaimahi?

Ko te tikanga ka whai paanga nui te hokonga ki nga kaimahi o nga kamupene e rua. Ahakoa kua kii a Home Depot e hiahia ana ia ki te pupuri i te nuinga o nga kaimahi a Lowe, tera pea he whakakotahitanga o nga mahi me nga mahi ka ngaro pea i etahi waahi. Heoi, ka marama noa te whānuitanga o enei huringa i te wa e tuwhera ana te tukanga whakauru.

Opaniraa

Ko te rironga mai o Lowe's e Home Depot kua puta he ngaru ohorere i roto i te umanga whakapai kaainga. I te wa e tatari ana nga kaihoko me nga kaimahi ki etahi atu korero, ka kitea tonu me pehea te whakakotahitanga o te maakete. Ahakoa he painga pea mo nga kaihoko, ka mau tonu nga awangawanga mo te iti o te whakataetae me te paanga ki nga utu me nga whiringa. Ma te taima anake e korero mena ka riro tenei hokonga hei huringa keemu, he take ranei mo te maaharahara i te rangai hoko kaainga.

Nga wehewehe:

– Te hoko: Ko te mahi a tetahi kamupene ki te hoko i tetahi atu kamupene, ana rawa ranei.

– Hanumi: Ko te whakakotahi i nga kamupene e rua, neke atu ranei ki te hinonga kotahi.

- Te kaha o te maakete: Ko nga kaha me nga mea e awe ana i te whanonga o te maakete, tae atu ki te tuku me te tono, te whakataetae, me te utu.

– Whakakotahitanga: Ko te tukanga o te whakakotahi, te whakakotahi ranei i nga waahanga rereke, i nga waahanga rereke ranei ki te hinonga kotahi.